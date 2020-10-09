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Где смотреть матч Украина — Германия в рамках Лиги наций

В третьем туре группового этапа Лиги наций-2020/21 элитного дивизиона в четвертой группе сборная Украины встретится с командой Германии. Матч состоится 10 октября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 11 сентября в 7.15 на канале Футбол 2 или в 12.00 на телеканале Футбол 1.

Также текстовая трансляция матча Украина — Германия будет доступна на сайте Факты ICTV.

Это будет седьмая очная встреча команд. В предыдущих матчах немецкая команда трижды праздновала победу, еще трижды сборные расписали ничью.

За всю историю противостояний немцы двенадцать раз отличились в воротах сине-желтых, тогда как украинцы огорчили Бундестим только пять.

Фото: Павел Курбанов, УАФ

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