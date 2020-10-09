Сборная Украины встретится с командой Германии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Лиге А четвертой группы. Встреча пройдет в субботу, 10 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.28. Успех украинской команды оценивают в 11.5. Ничейный результат встречи — 6.00.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

На то, что Бундестим первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.22, а на сине-желтых — 4.30.

Матч доверили судить израильской бригаде арбитров во главе с рефери Орелом Гринфильдом. Ему будут ассистировать его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони.

Обязанности четвертого рефери будет исполнять Гал Лейбовиц.

Для команд это будет седьмая очная игра в истории. Впервые они встретились в рамках квалификационного отбора на чемпионат мира 1998 года. Тогда немцы взяли верх со счетом 2:0. Украина еще ни разу не праздновала победу в матче с немецкой сборной, но трижды расходилась ничьей.

Последний раз команды встречались в рамках товарищеской встречи в 2011 году — этот матч завершился боевой ничьей 3:3.

Фото: Павел Курбанов, УАФ