Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы над сборной Испании в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА.

— Сегодня было очень трудно ребятам. Без преувеличения, я счастлив за то, как они отнеслись к игре в таких условиях против такой команды — это очень много значит для меня, — сказал Шевченко.

Несмотря на то, что в копилке сборной теперь шесть пунктов, как и у Германии, а в Испании семь, наставник сине-желтых еще раз подчеркнул о целях его команды в турнире.

— Испания борется за выход из группы, а мы за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, — добавил тренер.

Читайте: Украина обыграла Испанию в Киеве благодаря голу Цыганкова

Для Украины эта победа стала первой в очных встречах с испанской сборной.

— Это не чудо, а работа, которая была выполнена. Для нас это заслуженный результат по самоотдаче. Мы боролись за каждый кусок поля. Именно с такой отдачей надо выходить на каждую игру, — отметил Шевченко.

Также украинский специалист добавил, что Украина еще не может на равных противостоять командам Испании и Германии, а особенно в сложившихся условиях из-за травм и положительных тестов на коронавирус.

Шевченко рассказал, что после матча в раздевалке пошутил над одним из героем поединка голкипером Георгием Бущаном.

— В раздевалке я похлопал его по плечу и сказал: Наконец, ты отстоял на ноль. Бущан сыграл великолепно, — подытожил Шевченко.

После четырех туров Лиги наций сборная Украины занимает третье место в своем квартете, имея в активе шесть пунктов. Лидером четвертой группы остается Испания (7).