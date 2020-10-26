Марадона рассказал, какой еще частью тела хотел бы забить Англии

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона, который сейчас возглавляет клуб аргентинской Примеры Химнасия и Эсгрима, дал интервью авторитетному изданию France Football, в котором сделал сенсационное заявление.

Марадона признался, что лучшим подарком на будущее день рождения для него был бы еще один забитый гол в ворота сборной Англии.

— Мечтаю забить Англии еще, только на этот раз правой рукой, — заявил Диего.

Читайте: Поймали с поличным! Марадона употреблял неизвестное вещество во время матча

В 1986 году в рамках четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, который проходил в Мексике, встречались национальные команды Аргентины и Англии. Во втором тайме Марадона выпрыгнул перед голкипером Питером Шилтоном и отметился в воротах Трех львов левой рукой. Арбитр встречи Али Бен-Насер решил, что мяч был забит головой и засчитал гол.

— Я не коснулся мяча, это была рука Бога, — сказал после матча Марадона.

Из-за этих слов этот гол стали называть Рукой Бога. Однако, многочисленные фото и видео материалы этого эпизода матча свидетельствовали, что гол на самом деле был забит рукой.

Из-за этого главный тренер сборной Англии Бобби Робсон назвал его Рукой мошенника.

В том матче сборная Аргентины одержала победу над Англией со счетом 2:1, а затем стала чемпионкой мира, обыграв в финале команду ФРГ (3:2). По итогам Мундиаля Марадона был признан лучшим игроком турнира.