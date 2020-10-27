Шахтер во вторник, 27 октября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против миланского Интера. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Антонио Конте. На победу Интера принимают ставки с коэффициентом 1.62. Успех украинского клуба оценивают в 5.20. Ничейный результат встречи — 4.40.

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На то, что нерадзурри первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.48, а на горняков — 2.65.

Матч доверили судить болгарской бригаде арбитров во главе с рефери Георгием Кабаковым. Ему будут ассистировать его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Волен Чинков.

Последний раз команды встречались в очном противостоянии в августе 2020 года в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Тогда донецкий клуб крупно уступил миланцам со счетом 5:0. Игра проходила в Дюссельдорфе на Меркур-Шпиль-арена.

В другом матче квартета В менхенгладбахская Боруссия примет на Боруссия-Парк мадридский Реал. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Shakhtar