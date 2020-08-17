Интер — Шахтер — 5:0.

Голы: Барелла — 19 минута — 1:0, Д’Амброзио — 64-я минута — 2:0, Мартинес — 74-я минута — 3:0, Лукаку — 78-я минута — 4:0, Лукаку — 84-я минута — 5:0.

Игра в первом тайме была ровной и тактической. У обеих команд почти не было моментов, но Интер смог забить.

Шахтер пропустил достаточно быстрый гол. На 19-й минуте Барелла сделал мягкий навес в штрафную на Мартинеса, тот выиграл воздух у защитника и пробил головой с близкого расстояния в левый нижний угол. 1:0.

Во втором тайме игра не изменилась, Интер медленно играл на своей половине поля, а также хорошо перекрывал горняков, не давая футболистам украинского клуба пространства.

Второй гол Интер забил Шахтеру на 64-й минуте. Д’Амброзио во время углового перепрыгнул всех горняков и из пределов вратарской отправил мяч головой в правый угол ворот. У Пятова не было шансов. 2:0.

Десять минут понадобилось нерадзурри, чтобы забить третий сухой мяч в ворота горняков. Лукаку сделал голевой пас на Мартинеса, а тот с угла штрафной нанес удар в правый нижний угол ворот Пятова. 3:0.

Счет на табло стал разгромным через четыре минуты после последнего взятия ворот. Мартинес прекрасно прочитал ситуацию, уверенно покатил мяч в штрафную на Лукаку, который первым ударом отправил мяч в левый нижний угол. 4:0.

На этом Интер не остановился и забил пятый гол. На 84-й минуте Лукаку протащил мяч и пробил между ног Пятова, записав на себя дубль. 5:0.

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Кто сыграет в финале Лиги Европы

Интер сыграет в финале Лиги Европы с испанской Севильей. Матч запланирован на 21 августа.

Полуфинальный поединок Лиги Европы между Севильей и Манчестер Юнайтед завершился эффектной победой андалусийцев — 2:1.

Фото: ФК Шахтер