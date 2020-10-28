Ференцварош — Динамо Киев — 2:2

Ференцварош: Дибус, Гайстер, Ковачевич, Блажич, Ловренчич, Харатин, Сомалия, Шигер, Нгуен, Исаел, Зубков.

Динамо Киев: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Супряга, Де Пена.

Голы: Нгуен, 59 Боли, 90 — Цыганков, 27 (пен.) Де Пена, 41

Удаление: Сидорчук, 86

Венгерский Ференцварош принимал дома киевское Динамо в рамках матча второго круга группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште на Групама Арене и завершилась ничейным счетом 2:2.

Счет в матче в середине первого тайма открыли гости после того, как Игорь Харатин сыграл в своей штрафной рукой и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Виктор Цыганков.

Читайте: Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

Еще до перерыва преимущество бело-синих удвоил Карлос Де Пена после ассиста от Виталия Буяльского.

Во втором тайме Токмак Нгуен остался без опеки в штрафной киевлян, получил мяч от Александра Зубкова и распечатал ворота Дениса Бойко.

За четыре минуты до конца основного времени динамовцы остались в меньшинстве — капитан команды Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Фради сразу же взялись штурмовать ворота гостей и это увенчалось голом.

От поражения подопечных Сергея Реброва спас точный удар Франка Боли на 90-й минуте, которому ассистировал Эсса Лайдуни.

В турнирной таблице квартета G Динамо идет на третей строчке, имея в активе одно очко, Ференцварош (1) — четвертый. Лидером группы является каталонская Барселона (6).

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Ференцварош — Динамо Киев, где собрали самые интересные моменты встречи.