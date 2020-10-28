Ференцварош и Динамо Киев сойдутся 28 октября на стадионе Групама Арена в Будапеште в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет вторая очная встреча. Единственная очная дуэль состоялась еще в 1975 году в рамках финального матча Кубка обладателей кубков УЕФА. Тогда фортуна была на стороне бело-синих — 3:0.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех венгерского клуба оценивают в 3.45. Ничейный результат встречи — 3.30.

Встречу в Будапеште доверили судить словацком рефери Ивану Кружляку. Ему будут помогать Томаш Сомолани (Словакия) и Сирил Гренгуар (Франция). Четвертый арбитр матча — Борис Мархефка (Словакия).

Текстовая онлайн-трансляция матча Ференцварош — Динамо начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.