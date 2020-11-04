Барселона и Динамо Киев сойдутся 4 ноября на стадионе Камп Ноу в Барселоне в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет девятая очная встреча — пять раз фортуна была на стороне блаугранас, а трижды победу праздновали бело-синие. Последний раз Барса и Динамо сошлись на групповом этапе ЛЧ сезона-2009/10, где победу также праздновали каталонцы (2:1).

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По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Рональда Кумана. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.08. Успех украинского клуба оценивают в 34.0. Ничейный результат встречи — 13.0.

Встречу в Будапеште доверили английской бригаде арбитров во главе с рефери Майклом Оливером. Ему будут помогать соотечественники: Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый арбитр матча — Дэвид Кут.

Текстовая онлайн-трансляция матча Барселона — Динамо Киев начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.