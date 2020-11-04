В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 каталонская Барселона будет принимать киевское Динамо. Встреча состоится 4 ноября в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5.Интернет и российском Матч! Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 5 ноября в 2.40 и 16.50 на канале Футбол 1, а также в 11.20 на Футбол 2.

Это будет девятая игра команд в истории. Последний раз они встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов сезона-2009/10. Тогда выездную победу со счетом 2:1 одержал каталонский клуб.

В другом матче квартета G венгерский Ференцварош на стадионе Пушкаш Арена примет туринский Ювентус. Игра начнется в 22.00.

Фото: FC Dynamo Kyiv