Теннисист Надаль одержал тысячную победу в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на Мастерсе в Париже повторил достижение Джимми Коннорса (1 274), Роджера Федерера (1 242) и Иван Лендла (1 068).

20-кратный победитель турниров серии Grand Slam стал четвертым теннисистом в истории, кому удалось выиграть 1 тыс. матчей на корте в карьере.

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Эту победу Надаль одержал во втором круге парижского Мастерса, обыграв своего соотечественника Фелисиано Лопеса со счетом — 4:6, 7:6, 6:4.

— Хочу поблагодарить всех, кто помог мне, и всех кто был рядом со мной во время различных жизненных моментов. Цифра 1000 — особенная. Единственная ее отрицательная сторона — это то, что я уже не молод. Для подобного достижения требуется длительная карьера. У меня было много проблем с травмами, но всегда хватало любви к игре и застенчивости, чтобы бороться с трудностями, — сказал 34-летний Надаль.

После матча с Лопесом Рафаэль попозировал с памятной табличкой.

Надаль провел 14 очных поединков с Лопесом, в которых одержал десять побед. Впервые Надаль обыграл соотечественника на Australian Open в 2012 году.

В женском теннисе такое достижение покорилось только американке Крис Эверт и чешке Мартине Навратиловой.