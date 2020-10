Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Roland Garros. В его карьере это 13 победа на этом турнире.

В финале он играл с Новаком Джоковичем, а поединок продлился два часа и 43 минуты.

Надаль смог превзойти соперника во всех трех сетах.

Первый сет испанский теннисист выиграл в сухую — 6:0. Во втором Джокович сумел выиграть гейм, но Надаль все равно выборол победу в пяти остальных геймах.

Третий сет также был за испанцем.

@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020