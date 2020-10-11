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Надаль победил на турнире Roland Garros

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Roland Garros. В его карьере это 13 победа на этом турнире.

В финале он играл с Новаком Джоковичем, а поединок продлился два часа и 43 минуты.

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Надаль смог превзойти соперника во всех трех сетах.

Первый сет испанский теннисист выиграл в сухую — 6:0. Во втором Джокович сумел выиграть гейм, но Надаль все равно выборол победу в пяти остальных геймах.

Третий сет также был за испанцем.

Свитолина на Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира серии Grand Slam — Roland Garros.

В двух сетах она уступила представительнице Аргентины, которая занимает 131 место в рейтинге WTA, Наде Подороске — 2:6, 4:6.

Фото: Getty Images

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