Заря и АЭК встречались в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич Арена и завершилась победой АЕКа со счетом 4:1.

Счет в матче на седьмой минуте открыл Муамер Танкович. Также в первом тайме двумя голами на 30-й и 34-й минуте отличился полузащитник АЕКа Петрос Манталос.

Во втором тайме на 54-й и 82-й минуте матча еще двумя голами отличился Марко Ливая.

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От Зари в матче забитым на 81-й минуте голом отличился только Владислав Кочергин. Поэтому по итогам матча Заря потерпела третье поражение в Лиге Европы и осталась на четвертом месте.

Следующий матч в Лиге Европы Заря сыграет 26 ноября на выезде в Афинах против АЕКа.

Лига Европы УЕФА сезона-2020/21 стартовала на месяц позже из-за пандемии Covid-19. На стадии группового этапа Украина представлена ​​лишь луганской Зарей.

Результаты и расписание матчей Лиги Европы 2020/21 можно посмотреть в нашем материале.

Фото: FC Zorya Luhansk