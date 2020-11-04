Барселона — Динамо — 2:1

Барселона: Тер Штеген, Дест, Пике, де Йонг, Альба, Пьянич (Роберто, 60), Бускетс (Ленгле, 74), Месси, Педри (Аленья, 83) , Фати (Тринкан, 74), Гризманн (Дембеле, 60).

Динамо: Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Леднев, 86), Шепелев, Родригеш (Де Пена, 71), Супряга (Вербич, 71).

Голы: Месси, 5 (пен.) Пике, 65 — Цыганков, 75

Каталонская Барселона принимала киевское Динамо в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на Камп Ноу в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Уже на старте матча хозяева поля открыли счет. Денис Попов в собственной штрафной снес капитана блаугранас Лионеля Месси, а английский рефери Майкл Оливер без раздумий указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти успешно реализовал сам аргентинец, хотя Руслану Нещерету не хватило совсем немного, чтобы дотянуться до мяча.

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Футболисты Динамо всеми силами пытались сравнять счет и имели несколько хороших возможностей для этого. На 35-й минуте Виталий Буяльский после навеса пробивал головой, но Марк-Андре Тер Штеген потянул удар.

В начале второго тайма Жерсон Родригеш отпасовал низом в штрафную на Супрягу, который выиграл борьбу у Де Йонга, но пробил прямо в Тер Штегена.

В итоге на 65-й минуте встречи блаугранас отличились во второй раз благодаря голу Жерару Пике. Динамо ответило мгновенно — Цыганков выбежал один на один с Тер Штегеном, пробил, но немецкий голкипер спас. Но свой гол Виктор все же забил, чтобы еще раз напомнить испанским СМИ, как правильно пишется его фамилия.

На 75-й минуте Артем Шабанов навесил с фланга в штрафную, где Беньямин Вербич пробил, но Тер Штеген спас, отбив мяч перед собой. На добивании оказался Цыганков, который и распечатал ворота каталонцев на Камп Ноу.

После третьего тура группового этапа Лиги чемпионов осталось на третьей строчке, имея в активе один пункт. Барселона с девятью очками возглавляет квартет G.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Барселона — Динамо, где собрали самые интересные моменты встречи.