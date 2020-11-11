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Польша — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Польша — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Польши и сборная Украины сойдутся 11 ноября на Силезском стадионе в Хожуве в рамках товарищеского матча.

Для команд это будет восьмая очная встреча — трижды фортуна была на стороне сине-желтых, а дважды победу праздновали белые орлы. Еще дважды команды разошлись ничьей. Последний раз сборные встречались на стадии группового этапа Евро-2016. Тогда минимальную победу со счетом 1:0 одержали поляки.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ежи Бженчека. На победу Польши принимают ставки с коэффициентом 2.44. Успех украинской сборной оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.40.

Встречу в Хожуве доверили судить австрийской бригаде арбитров во главе с рефери Мануэлем Шюттенгрубером. Ему будут помогать соотечественники Роланд Бранднер и Роланд Ридель. Четвертый арбитр матча — Кристофер Ягер.

Текстовая онлайн-трансляция матча Польша — Украина начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 21.45.

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