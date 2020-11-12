Польша — Украина: обзор польских СМИ после товарищеского матча

Польская пресса после товарищеского матча их национальной команды против сборной Украины признает, что поляки играли хуже украинцев, но эффективнее реализовывали свои голевые моменты, которые украинцы им подарили.

Факты ICTV собрали обзор польских СМИ после товарищеского матча Польша — Украина.

Победа сборной Польши. Дублеры обыграли Украину

Gazeta Wyborcza

Удачный спарринг для поляков. Команда, в которой только четыре из одиннадцати игроков основного состава, обыграла Украину в Хожуве со счетом 2:0.

Сборная Украины не проходной соперник, ведь недавно футболисты Андрея Шевченко обыграли Испанию в Лиге наций, а некоторые эксперты считают эту сборную темной лошадкой на предстоящем чемпионате Европы.

Поляки плохо выглядели в защите, но прекрасно работали в атаке, даже без Роберта Левандовски. Впрочем, первый гол получился абсурдным — украинский голкипер Андрей Лунин вышел на 40 метров от ворот и Кшиштоф Пентек просто забросил мяч в пустые ворота.

Второй гол Лунин пропустил после длительной возни в штрафной украинцев. Его забил Модер, который вышел на замену минутой ранее. И это был один из немногих эмоциональных моментов второй половины встречи.

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Sport.pl

Результат лучше чем игра — именно так можно описать этот спарринг. Украинцы чаще атаковали и лучше играли, но поляки забивали голы. В сетку ворот попали Кшиштоф Пентек и Якуб Модера.

В первые минуты матча поляки не могли справиться с командой Шевченко. Украинцы загнали нас в тупик и могли быстро выйти вперед, но бело-красным повезло. Например, когда на 12-й минуте Андрей Ярмоленко с пенальти попал в штангу.

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Тем не менее, гол забили поляки. Перед перерывом Андрей Лунин далеко убежал от собственной штрафной в стиле Мануэля Нойера и допустил роковую ошибку. Этим воспользовался Зелинский, который хитрым пасом отпасовал на Пентека, а тот без проблем поразил пустые ворота с 30-ти метров.

В начале второго тайма украинцы больше атаковали, но Скорупски показал великолепную реакцию после удара Цыганкова. Через десять минут поляки забили второй гол. Плахета прошел в штрафную, а Модера пробил головой в штангу, после чего на добивании попал в цель.

Парадокс заключался в том, что хоть мы и победили со счетом 2:0, соперники продемонстрировали значительно лучшую игру. Именно украинцы создавали красивые и динамичные действия на поле.

Но не следует делать поспешных выводов после этого матча, ведь, возможно, команда Бжечека больше никогда не сыграет таким экспериментальным составом.

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Przegląd Sportowy

Польская сборная обыграла Украину 2:0 благодаря голам Кшиштофа Пентека и Якуба Модера. Это была успешная ротации от Ежи Бжечека. Обе команды изначально начали играть в открытый футбол, но без бешеного ритма. Гости дольше держали мяч и имели больше возможностей в штрафной соперника.

О первом тайме можно было бы забыть, если бы не подарок от вратаря гостей Андрея Лунина, который отбежал далеко от своей штрафной, а Пентек попал мячом в пустые ворота.

Во второй половине встречи мало что изменилось, ведь игроки обеих команд мыслями уже были о предстоящих матчах в Лиге наций.

Инициатива после перерыва снова была у украинцев, ведь они хотели сравнять. Тем не менее, второй гол забили поляки после выхода на замену Якуба Модера. Чем ближе к финальному свистку тем больше футболисты играли ленивее.

Источник: Przegląd Sportowy, Sport.pl, Gazeta Wyborcza