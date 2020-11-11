Польша — Украина — 2:0
Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек.
Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Голы: Пентек, 40 Модер, 63
Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи.
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