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Факты / Спорт

Сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче

Польша — Украина — 2:0

Польша: Скорупски, Гумны, Валюкевич, Бохневич, Рыбус, Плахета, Клих, Гуральски, Зелиньски, Милик, Пентек.

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля, Зинченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Голы: Пентек, 40 Модер, 63

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи.

Фото: Getty Images

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