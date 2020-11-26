Заря — АЕК — 3:0
АЕК: Атанасиадис – Сварнас, Чигринский, Неделчару – Бакакис, Крстичич, Шахов, Симоеш, Инсуа – Ливая, Танкович.
Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Кабаев – Громов, Гладкий.
Луганская Заря сенсационно разгромила АЕК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, взяв реванш за поражение в Запорожье.
Греки активнее начали матч, создав пару опасных моментов возле ворот Шевченко. Марко Ливая пробивал после навеса со штрафного, а Танкович — угрожал воротам луганчан в позиционной атаке, но — безуспешно.
Ближе к средине первого тайма Заря пришла в себя, и начала создавать остроту у ворот афинского клуба.
Андреас Цыганикс сместился с фланга в центр, однако, точно пробить не удалось. Концовку первой половины встречи команды провели в борьбе за центр поля, и без опасных моментов.
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Второй тайм начался с удаления украинского футболиста АЕКа Евгения Шахова. Полузащитник был удален после повторного предупреждения за фол против Владислава Кабаева в центре поля.
После удаления Заря начала играть первым номером. Опасный удар нанес Юрченко. Владлен быстрее всех разобрался после навеса Цыганкиса, воспользовавшись хаосом в штрафной греков.
Танкович ответил на удар украинца своим выстрелом, но удар шведа потянул Никита Шевченко.
Уже в средине второго тайма луганская команда начала путь к шокирующему разгрому соперников. Артем Громов открыл счет на 61-ой минуте матча, переиграв оборону и голкипера АЕКа. Фактически через 10 минут преимущество луганчан удвоил Владислав Кабаев, а Владлен Юрченко — забил с пенальти, сделав счет позорным для хозяев.
Заря — АЕК
5 ноября Заря и АЭК встречались в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич Арена и завершилась победой АЕКа со счетом 4:1.