Заря и английский Лестер встречались в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич Арена и завершилась победой со счетом 1:0.

Уже на третьей минуте первого тайма у Владислава Кочергина (Зоря) была прекрасная возможность забить. Он сделал рывок в направлении ворот и пробил в левый нижний угол. Но голкипер был готов и выполнил удивительный сейв.

На 47 минуте второго тайма Дженгиз Ундер (Лестер) пробил по воротам. Голкипер пытался дотянуться до мяча, но тот пролетел мимо.

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Не удалось забить на 51 минуте и Владлену Юрченко (Зоря), который нанес блестящий удар головой, но мяч попал в перекладину ворот.

Перспективным ударом на 79 минуте отличился Джеймс Мэддисон (Лестер), нанеся удар в нижний правый угол ворот, но голкипер не позволил ему забить.

Первым и единственным забитым голом на 84 минуте второго тайма отличился Аллахьяр Сайядманеш (Зоря).

26 ноября Луганская Заря сенсационно разгромила АЕК в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, взяв реванш за поражение в Запорожье.

Встреча завершилась победой Зари со счетом 3:0.