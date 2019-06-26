Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включили в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Брейк-данс, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание предварительно включили в программу летней Олимпиады-2024 года в Париже.

Такое решение было принято на 134 сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

— Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они более гендерно-сбалансированы, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением, – рассказал президент МОК Томас Бах.

Окончательное решение о включении этих видов спорта в программу Париже-2024 будет принято на заседании исполнительного комитета МОК в декабре 2020 года.

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На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году впервые были представлены спортивное скалолазание и брейк-данс, а скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют в олимпийской программе в Токио в следующем году.

К слову, в Японии представили факел летних Олимпийских игр-2020, который выполнен в форме цветка сакуры.

Источник: Olympic