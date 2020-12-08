Динамо Киев и Ференцварош сойдутся 8 декабря на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Для команд это будет третья очная встреча. Последний раз они встречались в Будапеште во втором туре текущего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов и разошлись ничьей со счетом 2:2.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.84. Успех венгерского клуба оценивают в 4.50. Ничейный результат встречи — 3.70.

Встречу в Киеве доверили судить шведскому рефери Андреасу Экбергу. Ему будут помогать соотечественники: Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Четвертый арбитр матча — Кристоффер Карлссон. Арбитры VAR из Германии: Кристиан Дингерт и Даниель Зиберт.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Ференцварош начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.