В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо будет принимать венгерский Ференцварош. Встреча состоится 8 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть 9 декабря в 11.20 на канале Футбол 2, а также в 16.50 на Футбол 1.

Это будет третья официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Будапеште во втором туре текущего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов и разошлись ничьей со счетом 2:2.

В другом матче лидер квартета G каталонская Барселона примет дома туринский Ювентус. Встреча состоится в Барселоне на стадионе Камп Ноу и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Dynamo Kyiv