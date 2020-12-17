Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию с футболистом сборной России и питерского Зенита Артемом Дзюбой.

Главу РФ спросили, должна ли подобная ситуация влиять на профессиональную деятельность не только спортсмена, но и любого человека.

— Ответ, наверное, очевиден: конечно, не должна. Он пусть там сам разбирается со своими связями, со своими личными делами. Но лезть в личную жизнь — конечно, это недостойно нормального общества, — сказал Путин.

Также он заявил, что для Дзюбы и других публичных лиц — это хороший урок.

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Путин уточнил у комментатора Матч ТВ Ольги Богословской, которая задала этот вопрос, смотрела ли она скандальное видео Дзюбы. В ответ женщина отметила, что его так или иначе смотрела вся страна.

— А вот я не смотрел, — добавил Путин.

В ноябре в сеть попало видео интимного характера с Дзюбой, на котором он мастурбирует.

После инцидента с порнороликом тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отстранил футболиста от ближайшего сбора национальной команды, а наставник Зенита Сергей Семак на фоне скандала лишил его капитанской повязки.