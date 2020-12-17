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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

А ви дивилися це відео? Путін прокоментував інтимний ролик Дзюби

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної прес-конференції прокоментував ситуацію з футболістом збірної Росії та пітерського Зеніта Артемом Дзюбою.

Очільника РФ запитали, чи повинна подібна ситуація впливати на професійну діяльність не лише спортсмена, але й будь-кого.

— Відповідь, напевно, очевидна: звичайно, не повинна. Він нехай там сам розбирається зі своїми зв’язками, зі своїми особистими справами. Але лізти в особисте життя – звичайно, це негідно нормального суспільства, – сказав Путін.

Також він заявив, що для Дзюби та інших публічних осіб – це хороший урок.

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Путін уточнив у коментатора Матч ТВ Ольги Богословської, яка задала це запитання, чи дивилася вона скандальне відео Дзюби. У відповідь жінка зазначила, що його так чи інакше дивилася вся країна.

— А ось я не дивився, – додав Путін.

У листопаді у мережу потрапило відео інтимного характеру із Дзюбою, на якому він мастурбує.

Після інциденту з порнороликом тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов відсторонив футболіста від найближчого збору національної команди, а наставник Зеніта Сергій Семак на тлі скандалу позбавив його капітанської пов’язки.

Фото: Depositphotos

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