33-летний форвард Джерри Бенгтсон, который защищает цвета Олимпии с Гондураса, сыграл матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Монреаль Импакт (Канада) в защитной маске.

Ветеран сборной Гондураса провел на поле 76 минут в маске во втором матче против канадского клуба.

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Аргентинский специалист Педро Трольо, который возглавляет Олимпию, удивился такому выбору игрока.

— Это странно, ведь он единственный игрок в команде и в чемпионате, кто играет в маске. Но ему это не мешает и он забивает мячи, — прокомментировал Трольо.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Монреаля Бенгтсон отметился голом на выезде (1:2). Именно эта победа позволила команде с Гондураса, несмотря на поражение во втором матче (0:1), выйти в 1/2 финала турнира, где их ждет встреча с мексиканской командой УАНЛ Тигрес.

¡SE CUIDA! Jerry Bengtson, jugador del Olimpia decidió jugar con cubrebocas, esto para prevenir cualquier tipo de contagio de Coronavirus. Su equipo enfrenta al Montreal en los Cuartos de Final de la Concachampions. El delantero ya lo había hecho en partidos de su Liga. pic.twitter.com/WuOP3jHrmn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 16, 2020

Ранее профессиональных футболистов во время игры в защитных масках не замечали. Бэнгстон объясняет такой выбор тем, что боится заразить коронавирусом свою семью.

В чемпионате Гондураса Джерри играет в маске с начала карантина.

За период карантина в Гондурасе умерло больше 3 тыс. человек в результате коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 115 тыс. инфицированных.