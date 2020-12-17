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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Футболист с Гондураса стал первым в мире, кто играет в маске из-за пандемии

33-летний форвард Джерри Бенгтсон, который защищает цвета Олимпии с Гондураса, сыграл матч 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Монреаль Импакт (Канада) в защитной маске.

Ветеран сборной Гондураса провел на поле 76 минут в маске во втором матче против канадского клуба.

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Аргентинский специалист Педро Трольо, который возглавляет Олимпию, удивился такому выбору игрока.

— Это странно, ведь он единственный игрок в команде и в чемпионате, кто играет в маске. Но ему это не мешает и он забивает мячи, — прокомментировал Трольо.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Монреаля Бенгтсон отметился голом на выезде (1:2). Именно эта победа позволила команде с Гондураса, несмотря на поражение во втором матче (0:1), выйти в 1/2 финала турнира, где их ждет встреча с мексиканской командой УАНЛ Тигрес.

Ранее профессиональных футболистов во время игры в защитных масках не замечали. Бэнгстон объясняет такой выбор тем, что боится заразить коронавирусом свою семью.

В чемпионате Гондураса Джерри играет в маске с начала карантина.

За период карантина в Гондурасе умерло больше 3 тыс. человек в результате коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 115 тыс. инфицированных.

Фото: Getty Images

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