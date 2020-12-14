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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.

Команды были разделены на две корзины — победители групп и команды, занявшие вторые места в своих квартетах.

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В 1/8 финала не могут встретиться команды, которые играли в одной группе на предварительной стадии, а также те, которые представляют одну национальную ассоциацию.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

  • Боруссия М — Манчестер Сити
  • Лацио — Бавария Мюнхен
  • Атлетико Мадрид — Челси
  • РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Порту — Ювентус
  • Барселона — ПСЖ
  • Севилья — Боруссия Дортмунд
  • Аталанта — Реал Мадрид

Первые матчи будут сыграны 16-17 февраля, ответные — 16-17 марта 2021 года. Сеяные команды первые матчи проведут на выезде.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.

Украинские команды Динамо и Шахтер на стадии группового этапа заняли третьи строчки в своих квартетах и ​​продолжат свой еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге Европы.

Фото: UEFA

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