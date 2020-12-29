Диего Коста разорвал контракт с Атлетико Мадрид

32-летний испанский форвард Диего Коста и Атлетико Мадрид достигли согласия о расторжении контракта, истекающего 30 июня 2021 года.

Футболист попросил клуб разорвать соглашение досрочно по личным причинам и матрасники пошли игроку на встречу.

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Коста пополнил ряды Атлетико в 2007 году в возрасте 17 лет. С тех пор форвард провел в составе команды 215 официальных поединков, в которых отличился 83 забитыми голами и отдал 36 ассистов.

Цвета мадридского клуба он защищал в период с 2007 по 2009 год, с 2010 по 2014 и с 2018 по 2020 года.

В официальном пресс-релизе клуб поблагодарил футболиста за преданность течение этих лет и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Также Коста выступал за Брагу, Сельту, Альбасете, Реал Вальядолид, Райо Вальекано и лондонский Челси.

Вместе с Атлетико он выиграл чемпионат Испании в 2014 году, Кубок Испании, Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Источник: Atletico Madrid