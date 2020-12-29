Французский ПСЖ сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что парижане пошли на такой шаг после “глубокого анализа ситуации с командой”.

— Я хотел бы поблагодарить Тухеля и его помощникам за все, что они дали клубу. Томас вложил в свою работу много энергии и страсти, и, конечно, мы будем помнить добрые времена, которые мы провели вместе. Я желаю ему самого лучшего в будущем, — сказал президент ПСЖ Насер Аль-Хелайфи.

По информации СМИ, за досрочное расторжение контракта, который был рассчитан до лета 2021 года, немецкий специалист получит от клуба €6 млн.

Под руководством Тухеля ПСЖ одержал 95 побед. Также он выиграл два чемпионата Франции (2019, 2020), Кубок Франции (2020), Кубок лиги (2020) и впервые в истории клуба дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

OFFICIAL: Paris Saint-Germain have sacked Thomas Tuchel. pic.twitter.com/VEr9nlfqYL — Goal (@goal) December 29, 2020

За сезон в ПСЖ кошелек Тухеля пополнялся на €7,5 млн. Немец возглавлял парижский клуб с мая 2018 года.

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Новым главным тренером ПСЖ станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино. По информации журналиста Фабрицио Романо, Почеттино уже подписал контракт с командой, согласовав последние детали с руководством клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ занимает третье место, имея в активе 35 очков. От Лиона и Лилля, которые опережают парижан, ПСЖ отстает на одно очко. В плей-офф Лиги чемпионов клуб ожидает встреча с каталонской Барселоной.