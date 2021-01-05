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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Олимпийского чемпиона Верняева временно отстранили от соревнований

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике украинца Олега Верняева временно отстранили от соревнований. Такую информацию изданию NBC подтвердили в Международной федерации гимнастики (FIG).

Представитель FIG не сказал подробно о причинах отстранения украинского атлета, заявив, что этот запрет распространяется до конца процедуры, которая сейчас продолжается.

— FIG не будет комментировать эту процедуру, — заявили в федерации.

Запрет на участие Верняева в соревнованиях длится минимум с конца декабря 2020 года.

Олег Верняев — чемпион летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году на брусьях и серебряный призер в многоборье. На играх он уступил одну десятую балла японцу Утимуре Кохею.

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Также украинец чемпион мира 2014 года на брусьях, пятикратный призер ЧМ, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр, а также единственный украинский спортсмен, выигравший Кубок мира по многоборью в спортивной гимнастике.

Источник: NBC Sports

Фото: Depositphotos

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