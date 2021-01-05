Олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики українця Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань. Таку інформацію виданню NBC підтвердили у Міжнародній федерації гімнастики (FIG).

Представник FIG не розповів детально про причини відсторонення українського атлета, заявивши, що ця заборона поширюється до кінця процедури, яка нині триває.

— FIG не коментуватиме цю процедуру, – заявили у федерації.

Заборона на участь Верняєва у змаганнях триває щонайменше із кінця грудня 2020 року.

Олег Верняєв – чемпіон літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році на брусах та срібний призер у багатоборстві. На іграх він поступився однією десятою бала японцю Утімурі Кохею.

Читайте: Брейкданс включили до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року

Також українець чемпіон світу 2014 року на брусах, п’ятиразовий призер ЧС, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор, а також єдиний український атлет, хто виграв Кубок світу із багатоборства у спортивній гімнастиці.

Джерело: NBC Sports