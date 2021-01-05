Тренер Саутгемптона упал на колени и расплакался после победы над Ливерпулем

Саутгемптон принимал действующего чемпиона АПЛ Ливерпуль в матче 17 тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе Сент-Мэри и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Тренер святых Ральф Хазенхюттль эмоционально отреагировал на победу своих подопечных над мерсисайдским клубом. Сразу после финального свистка коуч упал на колени и расплакался.

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Команда Хазенхюттля впервые смогла отобрать очки у Юргена Клоппа и его ребят.

Единственный победный гол на второй минуте матча забил английский форвард Дэнни Ингс.

— Если честно, я очень разочарован. Поражение очень неприятное, потому что в нем не было необходимости, но такое все же случается. Следует отдать должное Саутгемптону. Соперник заслужил победу. Они боролись, изо всех сил носились по полю. Они не могли рассчитывать на многих игроков, но сыграли очень хорошо. Но больше всего меня беспокоит наша игра, и мне она не очень понравилась, — отметил после матча Клопп.

Таким образом Ливерпуль продолжил свою безвыигрышную серию в чемпионате Англии до трех матчей. А вот святые провели третий матч подряд в АПЛ, сохранив свои ворота сухими.

В турнирной таблице Ливерпуль имеет 33 очка и продолжает лидировать, опережая Манчестер Юнайтед по дополнительным показателям. Саутгемптон (29) благодаря победе поднялся на шестую позицию.