Авторитетное французское издание L’Equipe представило символическую сборную футболистов по итогам 2020 года.

На собственной официальной странице в Twitter издание опубликовало одиннадцать лучших футболистов по позициям на поле.

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На этот раз не нашлось места капитану каталонской Барселоны Лионелю Месси. Зато в команду попали сразу пять представителей мюнхенской Баварии, которые за последние 12 месяцев завоевали пять трофеев. Также в команду вошли футболисты действующего победителя АПЛ Ливерпуль и один финалист Лиги чемпионов от ПСЖ.

Сборная 2020 по версии L’Equipe

Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария Мюнхен)

Мануэль Нойер (Бавария Мюнхен) Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба — Ливерпуль), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба — Бавария Мюнхен)

Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба — Ливерпуль), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (оба — Бавария Мюнхен) Полузащитники: Тьяго Алькантара (Бавария Мюнхен/Ливерпуль), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ)

Тьяго Алькантара (Бавария Мюнхен/Ливерпуль), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ) Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария Мюнхен), Криштиану Роналду (Ювентус).

Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021

Победители премии The Best FIFA-2020

17 декабря Международная федерация футбола объявила победителей в 10 номинациях премии The Best FIFA-2020.

Титул лучшего игрока года одержал лидер мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. А лучшей футболисткой года признана игрок Манчестер Сити Люси Бронз.

Лучшим тренером стал коуч Ливерпуля Юрген Клопп, который в прошлом году получил такую же награду.