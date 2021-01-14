За день было 5 схваток: дзюдоист Яков Хаммо завоевал бронзу на турнире Masters

Украинский дзюдоист Яков Хаммо на первом в этом году турнире серии Masters в Дохе завоевал бронзовую награду.

В весовой категории свыше 100 кг в поединке за третье место он одолел представителя Таджикистана Тимура Рахимова. Эта награда стала первой для Хаммо на турнирах Masters и только вторая в истории мужского украинского дзюдо. В 2015 году первую награду в Марокко завоевал дзюдоист Георгий Зантарая.

В комментарии Фактам ICTV Яков поделился эмоциями после завоевания медали в Дохе.

— Я очень обрадовался победе, ведь выполнил все установки тренера. За день было пять схваток и разбирать каждого соперника подробно не было времени. Не простым был второй поединок с японцем Хисайоши Харасави. С японцами всегда трудно, но удалось его бросить на иппон.

За выход в финал Яков уступил двукратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринер, но не дал своему сопернику досрочно закончить встречу. Как отметил украинец его соперник оказался не таким сильным, как казалось на первый взгляд.

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Также спортсмен рассказал, что на отдых времени нет, ведь впереди другие соревнования и подготовка к летней Олимпиаде в Токио.

— Какой отдых? Он нам только снится. У нас запланирован вскоре сбор сборной в Конча-Заспе, а затем Гран-при в Израиле с 18 февраля. Всеми мыслями об Олимпиаде. Очков у меня набрано достаточно, еще они добавились благодаря этой победе. Будем готовится к Играм.

Также в Дохе бронзовую награду завоевала 20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед.

После уверенных побед в стартовых раундах над немкой Катариной Менз и монголкой Урантсетсег Мунхабат, в полуфинале украинка уступила японке Фуне Тонако.

Фото: International Judo Federation