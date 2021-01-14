За день було 5 сутичок: дзюдоїст Яків Хаммо виборов бронзу на турнірі Masters

Український дзюдоїст Яків Хаммо на першому у цьому році турнірі серії Masters у Досі завоював бронзову нагороду.

У ваговій категорії понад 100 кг у поєдинку за третє місце він здолав представника Таджикистану Тимура Рахімова. Ця нагорода стала першою для Хаммо на турнірах Masters і тільки друга в історії чоловічого українського дзюдо. У 2015 році першу нагороду у Мароко завоював дзюдоїст Георгій Зантарая.

У коментарі Фактам ICTV Яків поділився емоціями після здобуття медалі у Досі.

— Я дуже зрадів перемозі, адже виконав всі настанови тренера. За день було п’ять сутичок і розбирати кожного суперника детально не було часу. Не простим був другий поєдинок із японцем Хісайоші Харасаві. З японцями завжди важко, але вдалося його кинути на іппон.

За вихід до фіналу Яків поступився дворазовому олімпійському чемпіону французу Тедді Рінеру, але не дав своєму супернику достроково закінчити зустріч. Як відзначив українець його суперник виявився не таким сильний, як здавалося на перший погляд.

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Також спортсмен розповів, що на відпочинок часу немає, адже попереду інші змагання та підготовка до літньої Олімпіади у Токіо.

— Який відпочинок? Він нам тільки сниться. У нас запланований незабаром збір збірної у Конча–Заспі, а потім Гран-прі в Ізраїлі з 18 лютого. Всіма думками про Олімпіаду. Очок у мене набрано достатньо, ще вони додалися завдяки цій перемозі. Будемо готується до Ігор.

Також у Досі бронзову нагороду завоювала 20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після впевнених перемог у стартових раундах над німкенею Катариною Менз та монголкою Урантсетсег Мунхабат, у півфіналі українка поступилася японці Фуне Тонако.

Фото: International Judo Federation