Матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором действующий чемпион страны Реал сыграл против представителя третьей лиги Алькояно, закончился со счетом 1:1.

В этом матче впервые в составе королевского клуба в официальной встрече вышел голкипер сборной Украины Андрей Лунин. Зинедин Зидан доверил ему место в старте.

Лунин перебрался в Реал из Зари в 2018 году, однако до сегодняшнего дня играл за бланкос лишь в товарищеских играх.

¡Conseguimos abrir la lata antes de encaminar el túnel de vestuarios!#RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/z2vLkKaTtJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2021

На 45 минуте Марсело с левого фланга навесил на линию штрафной, и Милитао головой отправил мяч в ворота, открыв счет в первом тайме.

На 81-й минуте при счете 1:0 в пользу мадридцев украинец пропустил первый мяч в составе сливочных. После навеса с углового мадридцы потеряли во вратарской Сольбеса, который переправил мяч в ворота.

Составы команд:

Алькояно: Хосе Хуан, Пабло Карбонель, Рауль Гонсалес, Примитиво Феррис, Хордан Санчес, Анхель Лопес, Хуанан, Хони, Альберто Рубио, Морад Дауди, Хонатан Мехия

Запас: Алехандро Сатока, Хосе Сольбес, Виктор Реверт, Хавьер Антон, Алехандро Камачо, Хули, Али Дьяките, Рамон Лопес, Хорхе Мольто

Реал: Андрей Лунин, Виктор Чуст, Эдер Милитао, Альваро Одриосола, Марсело, Иско, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор

Запас: Диего Альтубе, Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Антонио Бланко, Тони Кроос, Марко Асенсио, Карим Бензема, Эден Азар

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес