Матч 1/16 финала Кубка Іспанії, в якому чинний чемпіон країни Реал зіграв проти представника третьої ліги Алькояно, закінчився з рахунком 1:1.

У цьому матчі вперше у складі королівського клубу в офіційній зустрічі вийшов голкіпер збірної України Андрій Лунін. Зінедін Зідан довірив йому місце у старті.

Лунін перебрався в Реал із Зорі в 2018 році, проте до сьогоднішнього дня грав за бланкос лише в товариських іграх.

¡Conseguimos abrir la lata antes de encaminar el túnel de vestuarios!#RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/z2vLkKaTtJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2021

На 45 хвилині Марсело з лівого флангу навісив на лінію штрафного, і Мілітао головою відправив м’яч у ворота, відкривши рахунок в першому таймі.

На 81-й хвилині при рахункові 1:0 на користь мадридців українець пропустив перший м’яч у складі вершкових. Після навісу з кутового мадридці втратили у воротарському Сольбеса, який переправив м’яч у ворота.

Склади команд:

Алькояно: Хосе Хуан, Пабло Карбонель, Рауль Гонсалес, Примітиво Ферріс, Хордан Санчес, Анхель Лопес, Хуана, Хоні, Альберто Рубіо, Морад Дауді, Хонатан Мехія.

Запас: Алехандро Сатоко, Хосе Сольбес, Віктор Реверте, Хав’єр Антон, Алехандро Камачо, Хулі, Алі Діакіте, Рамон Лопес, Хорхе Мольто.

Реал: Андрій Лунін, Віктор Чуст, Едер Мілітао, Альваро Одріосола, Марсело, Іско, Каземіро, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Маріано Діас, Вінісіус Жуніор.

Запас: Дієго Альтубе, Тібо Куртуа, Ферлан Менді, Антоніо Бланко, Тоні Кроос, Марко Асенсио, Карім Бензема, Еден Азар.

Арбітр: Хосе Санчес Мартінес.