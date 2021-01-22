Валерий Сушкевич: Если бы не спорт, я никогда не стал бы нардепом из-за комплекса неполноценности

Украинские паралимпийцы сегодня известны во всем мире. Впервые они участвовали в Паралимпиаде в Атланте (США) в 1996 году, сразу получив золото. Сейчас занимают третье место в мире. Как и с чего это все начиналось, что было движущей силой, и какие проблемы есть сегодня у людей с инвалидностью, а также перспективы их решения Факты ICTV обсудили с уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью, президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем.

– Валерий, вы едва ли не единственный в Украине человек, который столько сделал для людей с особыми потребностями. Откуда вы берете силы для повседневной борьбы и вдохновение?

– Это преувеличение, что только я занимаюсь людьми с инвалидностью. Многие люди работали с этим. Просто в этой проблематике немало моих мыслей, наработок.

Я помню, с чего начинал, как маленький мальчик, в советские годы. Когда главным принципом власти по таким, как я, была социальная изоляция. В обществе, если ты кривой, косой, слепой, безногий, тебя не должно быть. Страшной доминантой этого влияния советской власти было то, что сделали после Второй мировой войны с теми, кто вернулся без рук и ног. Когда они заполонили города и населенные пункты Украины и СССР, через несколько лет была команда из Кремля собрать всех, отвезти на Соловки и уничтожить, чтобы не искажать картину счастливого советского бытия.

Но мои родители с этим не смирились. Они много лет самоотверженно лечили меня, пытаясь восстановить функции, связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата. И я тогда не думал, что я какой-то другой, потому что некоторое время верил, что буду ходить.

Где-то в 11 лет я начал плавать. И до 15 лет у меня были невероятные показатели, я мог плавать без устали до пяти часов. И уже тогда почувствовал, что могу многое. Отец купил на свою учительскую зарплату горбатого Запорожца, две палатки, и они с мамой вывозили нас с братом на берег моря. Я не вылезал из моря часами, был постоянно в движении. Физическая культура, тренировки и спорт стали существенным аспектом моей реабилитации.

Если бы я не стал двукратным чемпионом СССР по плаванию, я бы никогда не стал народным депутатом, математиком-программистом, не учился бы в аспирантуре, не имел бы научных работ по кибернетике. Эта победа в спорте наложила отпечаток и на мою жизнь. Один из лозунгов нашего Национального комитета спорта людей с инвалидностью: от победы в спорте – к победам в жизни. Своим примером я доказал, что инвалидность – это не порок, об этом говорит весь мир, начинает осознавать и Украина. У меня нет недостатков. У меня есть особенности, связанные с инвалидностью.

Моя цель – чтобы в нашем обществе не было невидимых граждан Украины по признаку инвалидности. А сегодня, к сожалению, невидимые граждане Украины есть. Как и дискриминация и ущемление прав по этому признаку.

– Есть ли какая динамика в сдвигах в отношении людей с инвалидностью в обществе, в украинской власти?

– Проблем еще хватает, но есть и положительные сдвиги. Сегодня много новостроек, которые обеспечены доступностью. Они обеспечивают инклюзивность и универсальный дизайн.

5-7 лет назад никто не видел тактильную плитку на тротуарах для полностью слепых. Человек, который не видит, движется по тротуару, подходит к пешеходному переходу, на котором есть тактильные отметки и которыми сегодня можно пользоваться.

Недавно недалеко от Офиса президента видел сделанную тактильную плитку, и если по ней следовать, то человек выйдет не на пешеходный переход, а в центр перекрестка, и попадет под машину. Я вынужден был вызвать коммунальные службы города Киева и показать, куда они вывели по тактильной плитке незрячего человека. Через три дня ее заменили. Можно сделать тактильную дорожку, а можно сделать имитацию, которая не будет работать на результат.

14 станций метро в Киеве абсолютно безбарьерные. В следующем году планируется сделать такими еще 13 станций. Ежегодно средства на инклюзивное образование в Украине растут. Каждый год 500 млн грн идет целевыми расходами из бюджета на инклюзивность в средней школе. И это достижение, такого раньше не было. Другой вопрос – уровень использования этих средств и эффективность с точки зрения достижения инклюзивности, но есть и успехи.

В проекте государственного бюджета сначала планировалось не полмиллиарда на инклюзивность, а 300 млн. Я обратился к премьеру, и мне приятно, что изменили цифру снова на 500 млн. То есть правительство создает основу для инклюзивного процесса в образовании, и это существенный фактор.

– А как насчет интеграции людей с инвалидностью в обществе?

– Несколько лет назад любой человек с инвалидностью не имел права иметь статус безработного, так считалось, что люди с инвалидностью априори являются нетрудоспособными. Сегодня же человек с инвалидностью имеет статус безработного, может получать выплату по безработице.

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В прошлом году было добавлено 756 млн грн на средства реабилитации для людей с инвалидностью – коляски, протезирование, специальное оборудование для реабилитации. Общий объем после увеличения расходов на средства реабилитации – 51,7 млрд грн.

Если воин АТО лежит в военном госпитале, как решить вопрос, чтобы ему дали группу инвалидности? Принято решение предоставить право руководителям военно-медицинских учреждений, госпиталям предоставлять специальную помощь человеку при оформлении инвалидности.

Я таких позитивов могу много назвать: есть локальные, есть глобальные. Они недостаточны, но они являются ежедневной работой правительства, институции власти и моей.

– Covid-19 добавил еще больше проблем в и без того непростую жизнь людей с инвалидностью. Как в Украине и мире позиционируется проблема людей с особыми потребностями в условиях пандемии?

– Генеральный секретарь ООН выступил накануне международного Дня людей с инвалидностью и заявил, что мир и так не был готов к такому глобальному мировому явлению. А эта категория людей в любой стране имеет особую уязвимость, особую проблемность в условиях пандемии. Для любого это проблема, а тот, у кого есть поражения, связанные с инвалидностью, еще более незащищенный. И эта проблема критическая даже для стран с высоким уровнем социальной защиты. Мировое сообщество обращается к правительствам всех стран: обратите внимание на людей с инвалидностью в контексте пандемии. У нас в стране соответствующего уровня внимания к этому вопросу нет.

ФЛП мы видим, они вышли на Майдан, к Верховной Раде, к зданию правительства, к Офису президента. А людей с инвалидностью не увидишь, потому что им трудно вырваться из постсоветских последствий социальной изоляции, ограниченности и недоступности социальной, архитектурной и транспортной инфраструктуры.

– Я разговаривал с президентом Украины, который обратился с письмом к правительству с требованием, чтобы был разработан специальный документ о специальных мероприятиях для поддержки людей с инвалидностью во время пандемии в Украине. Это сегодня надо делать, потому что это актуальная и трудная проблема.

Украинское правительство сделало определенные шаги с самого начала пандемии, которые касаются преодоления некоторых проблемных вызовов. Еще в апреле было принято решение предусмотреть автоматическое продление выплаты пенсий и государственной помощи людям с инвалидностью в случае, если дата переоформления группы инвалидности попадет на период карантина. Сегодня правительством решено, что пока продолжается карантин, ты можешь не ходить, выплата автоматически продолжится. Это существенный положительный фактор.

Также была осуществлена ​​выплата разовой денежной помощи в размере 1000 грн в помощь людям с инвалидностью во время Сovid-19. Очень важный фактор, что с 1 января 2021 года будет вдвое увеличен размер надбавок лицам с инвалидностью первой, второй, третьей группы, а также детям с инвалидностью.

– Валерий, поговорим о паралимпийском спорте. Одна из первых историй успеха особой украинской сборной – Паралимпиада 1996 года в Атланте. Расскажите об этом.

– Мы поехали на X Паралимпиаду в Атланту только благодаря тому, что я простоял 4,5 часа у шестого подъезда Кабинета министров, и очень просил охранника, чтобы он позволил мне увидеться с премьером. К соревнованиям оставалось четыре месяца. К счастью, мимо проходил помощник премьера, узнал меня, и чудо произошло. Он доложил премьеру, и я за 15 минут добрался в его приемную. Мне дали три минуты, но на утро министру спорта позвонили и сказали, что наша команда едет на паралимпийские игры. Я тогда был первым вице-президентом Национального паралимпийского комитета, и с этого началась история наших успехов.

А еще она началась с того, что первая золотая паралимпийская медаль была завоевана незрячим спортсменом из Украины, в День независимости Украины. Украину тогда не знали как отдельную страну. Нас называли русскими, которые получили еще одну золотую медаль. Потому что тогда Россия получила медаль, и не одну, а мы получили одну, и стали 44-ми. А уже на 15-й Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Украина, обогнав США, стала третьей в мире, пропустив вперед только Китай и Великобританию. Вот таким было начало того большого паралимпийского движения, который в мире сегодня называют достижением человеческой цивилизации. Когда Украина возвращалась с параолимпийских игр, все общество говорило о том, на что способны люди без ног, без рук, незрячие, которые одержали победу.

– Расскажите, пожалуйста, что такое Инваспорт? Как работает эта система в Украине и какие результаты для людей с инвалидностью дает эта структура?

– Это государственная структура, подчиненная Министерству молодежи и спорта, к созданию которой имеют отношение профсоюз, Минмолодежи и спорта, а также Национальный комитет спорта инвалидов страны. В рамках этой структуры создано 25 центров физической культуры и спорта для людей с инвалидностью в каждом регионе. Также есть два городских центра, три районных. Огромным достижением системы Инваспорт было то, что удалось создать 25 детско-юношеских спортивных школ для детей с инвалидностью. То есть в каждой области есть детско-юношеская спортивная школа для особенных детей, которая работает в системе Инваспорт и решает вопросы молодежи, подростков и детей. Есть две специализированные детско-юношеские спортивные школы, которые работают для детей и подростков с инвалидностью в системе паралимпийского и дефлимпийского спорта.

Система Инваспорт тесно сотрудничает с национальными федерациями и физкультурно-спортивными общественными организациями, которые работают в этой системе, в частности с физкультурно-спортивными клубами и городскими областными федерациями. Фактически, в эту систему входят 103 физкультурно-спортивных клуба для людей с инвалидностью. Сегодня есть 17 отделений по видам спорта для детей с инвалидностью в обычных детско-юношеских школах.

Система Инваспорт – это система, призванная обеспечить право ребенка и человека с инвалидностью заниматься физкультурой и спортом. В сочетании с деятельностью Национального комитета спорта инвалидов Украины, мы сегодня идем к тому, чтобы стать лидерами мирового спорта и в паралимпийских, и в дефлимпийских соревнованиях.

– В чем секрет успеха паралимпийских, дефлимпийских спортсменов Украины, и как повлияла ситуация с пандемией и карантин на подготовку наших особых спортсменов?

– Мы объединили институты украинской власти в спорте, смогли проработать опыт всех стран и создать систему, которая работает на результат. И сегодня уже другие страны перенимают наш опыт.

У нас много проблем общего порядка, экономические, финансовые, политические и социальные проблемы. Но все-таки команда, которая работает в этом направлении, мощная, честная, порядочная, эффективно реализует государственные средства по этим направлениям.

Есть один аспект паралимпийского спорта и системы Инваспорт, который, с одной стороны, очень социально значимым, а с другой, является ресурсом большого спорта – это физкультурно-спортивная реабилитация. Сейчас мы смогли пройти путь от реабилитации к большому спорту.

Также мы ввели детские стипендии для талантливых детей с инвалидностью, спортсменов. То есть идет системная работа в этих вопросах, которые потом становятся успехом для Украины. Я доволен тем, как мы готовимся к Паралимпиаде. Стоит отметить, что 2021 год – особенный. Впервые в истории мирового спорта состоится три крупнейших события в один год – Олимпийские, Паралимпийские и Дефлимпийские игры.

Мы не останавливаемся. Мы идем к тому, чтобы право на физическую культуру и спорт было у многих людей, которые должны, даже не зная этой животворной силы, дойти до нее. Дать им право и осознание: ты можешь все.