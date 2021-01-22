Валерий Сушкевич: Если бы не спорт, я никогда не стал бы нардепом из-за комплекса неполноценности

Украинские паралимпийцы сегодня известны во всем мире. Впервые они участвовали в Паралимпиаде в Атланте (США) в 1996 году, сразу получив золото. Сейчас занимают третье место в мире. Как и с чего это все начиналось, что было движущей силой, и какие проблемы есть сегодня у людей с инвалидностью, а также перспективы их решения Факты ICTV обсудили с уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью, президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем.
– Валерий, вы едва ли не единственный в Украине человек, который столько сделал для людей с особыми потребностями. Откуда вы берете силы для повседневной борьбы и вдохновение?
– Это преувеличение, что только я занимаюсь людьми с инвалидностью. Многие люди работали с этим. Просто в этой проблематике немало моих мыслей, наработок.
Я помню, с чего начинал, как маленький мальчик, в советские годы. Когда главным принципом власти по таким, как я, была социальная изоляция. В обществе, если ты кривой, косой, слепой, безногий, тебя не должно быть. Страшной доминантой этого влияния советской власти было то, что сделали после Второй мировой войны с теми, кто вернулся без рук и ног. Когда они заполонили города и населенные пункты Украины и СССР, через несколько лет была команда из Кремля собрать всех, отвезти на Соловки и уничтожить, чтобы не искажать картину счастливого советского бытия.
Но мои родители с этим не смирились. Они много лет самоотверженно лечили меня, пытаясь восстановить функции, связанные с нарушением опорно-двигательного аппарата. И я тогда не думал, что я какой-то другой, потому что некоторое время верил, что буду ходить.
Где-то в 11 лет я начал плавать. И до 15 лет у меня были невероятные показатели, я мог плавать без устали до пяти часов. И уже тогда почувствовал, что могу многое. Отец купил на свою учительскую зарплату горбатого Запорожца, две палатки, и они с мамой вывозили нас с братом на берег моря. Я не вылезал из моря часами, был постоянно в движении. Физическая культура, тренировки и спорт стали существенным аспектом моей реабилитации.
Если бы я не стал двукратным чемпионом СССР по плаванию, я бы никогда не стал народным депутатом, математиком-программистом, не учился бы в аспирантуре, не имел бы научных работ по кибернетике. Эта победа в спорте наложила отпечаток и на мою жизнь. Один из лозунгов нашего Национального комитета спорта людей с инвалидностью: от победы в спорте – к победам в жизни. Своим примером я доказал, что инвалидность – это не порок, об этом говорит весь мир, начинает осознавать и Украина. У меня нет недостатков. У меня есть особенности, связанные с инвалидностью.
Моя цель – чтобы в нашем обществе не было невидимых граждан Украины по признаку инвалидности. А сегодня, к сожалению, невидимые граждане Украины есть. Как и дискриминация и ущемление прав по этому признаку.
– Есть ли какая динамика в сдвигах в отношении людей с инвалидностью в обществе, в украинской власти?
– Проблем еще хватает, но есть и положительные сдвиги. Сегодня много новостроек, которые обеспечены доступностью. Они обеспечивают инклюзивность и универсальный дизайн.
5-7 лет назад никто не видел тактильную плитку на тротуарах для полностью слепых. Человек, который не видит, движется по тротуару, подходит к пешеходному переходу, на котором есть тактильные отметки и которыми сегодня можно пользоваться.
Недавно недалеко от Офиса президента видел сделанную тактильную плитку, и если по ней следовать, то человек выйдет не на пешеходный переход, а в центр перекрестка, и попадет под машину. Я вынужден был вызвать коммунальные службы города Киева и показать, куда они вывели по тактильной плитке незрячего человека. Через три дня ее заменили. Можно сделать тактильную дорожку, а можно сделать имитацию, которая не будет работать на результат.
14 станций метро в Киеве абсолютно безбарьерные. В следующем году планируется сделать такими еще 13 станций. Ежегодно средства на инклюзивное образование в Украине растут. Каждый год 500 млн грн идет целевыми расходами из бюджета на инклюзивность в средней школе. И это достижение, такого раньше не было. Другой вопрос – уровень использования этих средств и эффективность с точки зрения достижения инклюзивности, но есть и успехи.
В проекте государственного бюджета сначала планировалось не полмиллиарда на инклюзивность, а 300 млн. Я обратился к премьеру, и мне приятно, что изменили цифру снова на 500 млн. То есть правительство создает основу для инклюзивного процесса в образовании, и это существенный фактор.
– А как насчет интеграции людей с инвалидностью в обществе?
– Несколько лет назад любой человек с инвалидностью не имел права иметь статус безработного, так считалось, что люди с инвалидностью априори являются нетрудоспособными. Сегодня же человек с инвалидностью имеет статус безработного, может получать выплату по безработице.
В прошлом году было добавлено 756 млн грн на средства реабилитации для людей с инвалидностью – коляски, протезирование, специальное оборудование для реабилитации. Общий объем после увеличения расходов на средства реабилитации – 51,7 млрд грн.
Если воин АТО лежит в военном госпитале, как решить вопрос, чтобы ему дали группу инвалидности? Принято решение предоставить право руководителям военно-медицинских учреждений, госпиталям предоставлять специальную помощь человеку при оформлении инвалидности.
Я таких позитивов могу много назвать: есть локальные, есть глобальные. Они недостаточны, но они являются ежедневной работой правительства, институции власти и моей.
– Covid-19 добавил еще больше проблем в и без того непростую жизнь людей с инвалидностью. Как в Украине и мире позиционируется проблема людей с особыми потребностями в условиях пандемии?
– Генеральный секретарь ООН выступил накануне международного Дня людей с инвалидностью и заявил, что мир и так не был готов к такому глобальному мировому явлению. А эта категория людей в любой стране имеет особую уязвимость, особую проблемность в условиях пандемии. Для любого это проблема, а тот, у кого есть поражения, связанные с инвалидностью, еще более незащищенный. И эта проблема критическая даже для стран с высоким уровнем социальной защиты. Мировое сообщество обращается к правительствам всех стран: обратите внимание на людей с инвалидностью в контексте пандемии. У нас в стране соответствующего уровня внимания к этому вопросу нет.
ФЛП мы видим, они вышли на Майдан, к Верховной Раде, к зданию правительства, к Офису президента. А людей с инвалидностью не увидишь, потому что им трудно вырваться из постсоветских последствий социальной изоляции, ограниченности и недоступности социальной, архитектурной и транспортной инфраструктуры.
– Я разговаривал с президентом Украины, который обратился с письмом к правительству с требованием, чтобы был разработан специальный документ о специальных мероприятиях для поддержки людей с инвалидностью во время пандемии в Украине. Это сегодня надо делать, потому что это актуальная и трудная проблема.
Украинское правительство сделало определенные шаги с самого начала пандемии, которые касаются преодоления некоторых проблемных вызовов. Еще в апреле было принято решение предусмотреть автоматическое продление выплаты пенсий и государственной помощи людям с инвалидностью в случае, если дата переоформления группы инвалидности попадет на период карантина. Сегодня правительством решено, что пока продолжается карантин, ты можешь не ходить, выплата автоматически продолжится. Это существенный положительный фактор.
Также была осуществлена выплата разовой денежной помощи в размере 1000 грн в помощь людям с инвалидностью во время Сovid-19. Очень важный фактор, что с 1 января 2021 года будет вдвое увеличен размер надбавок лицам с инвалидностью первой, второй, третьей группы, а также детям с инвалидностью.
– Валерий, поговорим о паралимпийском спорте. Одна из первых историй успеха особой украинской сборной – Паралимпиада 1996 года в Атланте. Расскажите об этом.
– Мы поехали на X Паралимпиаду в Атланту только благодаря тому, что я простоял 4,5 часа у шестого подъезда Кабинета министров, и очень просил охранника, чтобы он позволил мне увидеться с премьером. К соревнованиям оставалось четыре месяца. К счастью, мимо проходил помощник премьера, узнал меня, и чудо произошло. Он доложил премьеру, и я за 15 минут добрался в его приемную. Мне дали три минуты, но на утро министру спорта позвонили и сказали, что наша команда едет на паралимпийские игры. Я тогда был первым вице-президентом Национального паралимпийского комитета, и с этого началась история наших успехов.
А еще она началась с того, что первая золотая паралимпийская медаль была завоевана незрячим спортсменом из Украины, в День независимости Украины. Украину тогда не знали как отдельную страну. Нас называли русскими, которые получили еще одну золотую медаль. Потому что тогда Россия получила медаль, и не одну, а мы получили одну, и стали 44-ми. А уже на 15-й Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Украина, обогнав США, стала третьей в мире, пропустив вперед только Китай и Великобританию. Вот таким было начало того большого паралимпийского движения, который в мире сегодня называют достижением человеческой цивилизации. Когда Украина возвращалась с параолимпийских игр, все общество говорило о том, на что способны люди без ног, без рук, незрячие, которые одержали победу.
– Расскажите, пожалуйста, что такое Инваспорт? Как работает эта система в Украине и какие результаты для людей с инвалидностью дает эта структура?
– Это государственная структура, подчиненная Министерству молодежи и спорта, к созданию которой имеют отношение профсоюз, Минмолодежи и спорта, а также Национальный комитет спорта инвалидов страны. В рамках этой структуры создано 25 центров физической культуры и спорта для людей с инвалидностью в каждом регионе. Также есть два городских центра, три районных. Огромным достижением системы Инваспорт было то, что удалось создать 25 детско-юношеских спортивных школ для детей с инвалидностью. То есть в каждой области есть детско-юношеская спортивная школа для особенных детей, которая работает в системе Инваспорт и решает вопросы молодежи, подростков и детей. Есть две специализированные детско-юношеские спортивные школы, которые работают для детей и подростков с инвалидностью в системе паралимпийского и дефлимпийского спорта.
Система Инваспорт тесно сотрудничает с национальными федерациями и физкультурно-спортивными общественными организациями, которые работают в этой системе, в частности с физкультурно-спортивными клубами и городскими областными федерациями. Фактически, в эту систему входят 103 физкультурно-спортивных клуба для людей с инвалидностью. Сегодня есть 17 отделений по видам спорта для детей с инвалидностью в обычных детско-юношеских школах.
Система Инваспорт – это система, призванная обеспечить право ребенка и человека с инвалидностью заниматься физкультурой и спортом. В сочетании с деятельностью Национального комитета спорта инвалидов Украины, мы сегодня идем к тому, чтобы стать лидерами мирового спорта и в паралимпийских, и в дефлимпийских соревнованиях.
– В чем секрет успеха паралимпийских, дефлимпийских спортсменов Украины, и как повлияла ситуация с пандемией и карантин на подготовку наших особых спортсменов?
– Мы объединили институты украинской власти в спорте, смогли проработать опыт всех стран и создать систему, которая работает на результат. И сегодня уже другие страны перенимают наш опыт.
У нас много проблем общего порядка, экономические, финансовые, политические и социальные проблемы. Но все-таки команда, которая работает в этом направлении, мощная, честная, порядочная, эффективно реализует государственные средства по этим направлениям.
Есть один аспект паралимпийского спорта и системы Инваспорт, который, с одной стороны, очень социально значимым, а с другой, является ресурсом большого спорта – это физкультурно-спортивная реабилитация. Сейчас мы смогли пройти путь от реабилитации к большому спорту.
Также мы ввели детские стипендии для талантливых детей с инвалидностью, спортсменов. То есть идет системная работа в этих вопросах, которые потом становятся успехом для Украины. Я доволен тем, как мы готовимся к Паралимпиаде. Стоит отметить, что 2021 год – особенный. Впервые в истории мирового спорта состоится три крупнейших события в один год – Олимпийские, Паралимпийские и Дефлимпийские игры.
Мы не останавливаемся. Мы идем к тому, чтобы право на физическую культуру и спорт было у многих людей, которые должны, даже не зная этой животворной силы, дойти до нее. Дать им право и осознание: ты можешь все.