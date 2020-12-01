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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Рада хочет повысить выплаты детям с инвалидностью — кому и на сколько

Верховная Рада поддержала проект закона №3573 о повышении детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи. Решение поддержал 321 народный депутат.

Размер государственной социальной помощи для несовершеннолетних детей с инвалидностью, которые пострадали от взрывчатки, повышается на 50%. Выплата увеличится до 500 грн в зависимости от установленной категории.

Средства для государственной социальной помощи выделят из Государственного бюджета Украины в пределах бюджетной программы Минсоцполитики Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения.

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Всего ежегодно детям будут выделять 783,10 тыс. грн.

Напомним, государственная социальная помощь назначается в таких размерах:

  • лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • лицам с инвалидностью с детства III группы — 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если проект закона будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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За соответствующий законопроект №3695 проголосовал 301 народный депутат. Закон был подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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