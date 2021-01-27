УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в одну страну

УЕФА по-прежнему хочет провести чемпионат Европы по футболу-2020 в 12-ти городах Европы, даже если заполненность стадионов составит 25%. Однако, существует вероятность, что некоторые стадионы все же не смогут принять матчи турнира.

Сейчас УЕФА поддерживает контакты со всеми городами-организаторами турнира, которые заявили о своей готовности принять турнир.

Организация рассматривает четыре варианта проведения матчей: полностью заполнены стадионы, заполненность на 75%, 50% или на 25%.

Также в УЕФА допускают, что в условиях текущего кризиса из-за пандемии коронавируса, какой-то город не сможет принять матчи. В то же время, в УЕФА пока не рассматривают предложения провести турнир в одной стране или существенно уменьшить их количество для проведения матчей.

Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Изначально планировалось, что матчи чемпионата пройдут в 12 городах: Дублине, Лондоне, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Будапеште, Глазго, Бильбао, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку и Мюнхене. Матч-открытие пройдет в Риме, а финал — в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Соперниками сборной Украины на стадии группового этапа турнира станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония, которая дебютирует на Евро.