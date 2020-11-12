В Тбилиси (Грузия) 12 ноября прошел решающий матч отбора к Евро-2020 между сборными Грузии и Северной Македонии.

Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу сборной Северной Македонии.

Победитель матча автоматически попадает в квартет С на групповом этапе Евро-2020, в котором уже есть Украина, Нидерланды и Австрия.

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В первом тайме команды не смогли забить ни одного гола. Однако у грузин было два момента, когда Окриашвили простреливал ворота соперника. Однако сначала голкипер македонцев парировал, а во второй раз — мяч пролетел выше ворот.

Во втором тайме сборная Северной Македонии таки забила гол, автором которого стал Пандев.

К концу игры грузинам так и не удалось отыграться.

Грузия: Лория – Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали – Канкава, Квеквескири – Казаишвили, Гвилия, Окриашвили – Качарава.

Запасные: Макаридзе, Купатадзе, Хочолава, Даушвили, Лобжанидзе, Григалава, Абурджания, Давиташвили, Папунашвили, Джигаури.

Северная Македония: Димитриевски – Бейтулай, Муслиу, Велкоски – Ристовски, Адеми, Николов, Алиоски – Элмас – Несторовски, Пандев.

Запасные: Богатинов, Шишковски, Тотре, Тричковски, Трайковски, Костадинов, Зайков, Стояновски, Спировски.

Евро-2020

В марте УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу 2020 на следующий год.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.