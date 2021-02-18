Украинский Шахтер обыграл израильский Маккаби Тель-Авив со счетом 0:2.

Матч в Тель-Авиве стартовал с острых атак обеих команд. Быстро и опасно атаковали команды, но до ударов по воротам дело не доходило.

В средине первой половины встречи горняки нащупали свою игру: Патрик подобрал мяч после неудачного навеса Соломона и отдал острый пас на Мораеса, который и ударил по воротам противника, но голкипер спас израильтян от гола. Опасно пробивал Тайсон, несколько минут спустя, однако, рикошет от защитника значительно смягчил удар, позволив голкиперу легко забрать мяч в руки.

Алан Патрик поразил ворота соперников после невероятной трехходовки: Марлос навесил на Матвиенко, тот в касание отдал передачу Патрику и бразилец забил. 1:0.

Первая половина игры завершилась с минимальным превосходством подопечных Каштру.

Старт второго тайма увенчался невероятными качелями: Перес пробивал по воротам Трубина, а Марлос, в ответ, разогнал опасную атаку горняков, но не смог нанести точный удар.

После всплеска активности команды успокоились и продолжали бороться за центр поля. Медленный темп встречи был больше на руку Шахтеру, который раз за разом наносил быстрые атаки. Во время одной из таких атак Маккаби сбили Тайсона перед штрафной площадкой, однако, Алан Патрик угодил в стенку с выгодной позиции.

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Маккаби активизировалось под конец второго тайма, но до удара дело не доходило. А вот вышедший на замену Коноплянка убежал в быструю атаку, но вратарь не позволил забить украинцу. Блэкмен ответил своим опасным ударом, но Трубин справился, забрав мяч в руки.

Израильтяне кинули все силы, чтобы забить гол в ворота Трубина, но безуспешно. Шахтер забил второй гол: Фернандо и Тете разобрались с обороной Маккаби в быстрой атаке. Тете легко переиграл голкипера израильтян и Шахтеру засчитали уже второй гол.

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жеральдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Клазер, Рикан, Дор Перец – Битон, Пешич, Бен-Хаим II

Запасные: Даниэль Перец, Балтакса, Озез, Блекмен, Шехтер, Йейни, Голаса, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєес

Запасные: Пятов, Гриценко, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Майкон, Болбат, Коноплянка, Судаков, Бондарь, Фернандо