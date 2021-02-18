Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами Динамо и Брюгге закончился ничьей.
Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Беседин.
Запасные игроки: Бойко, Нещерет, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Дуэлунн, Леднев, Шепелев, Ванат, Родригеш, Супряга.
Брюгге: Миньоле, Мехеле, Коссуну, Ангола, Мата, Рикка, Баланта, Вормер, Дирар, Де Кетеларе, Дост, Окереке.
Запасные игроки: Хорват, Фюакала, Игнасе ван дер Бремпт, Ибрагима Брезе Фофана, Максим Де Кейпер, Энгелс, Томас ван ден Кейбус, Юссуф Баджи, Матис Серваис.
Футбольный матч прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Первый гол забил футболист Динамо Виталий Буяльский. Он получил пас возле штрафной, сместился к центру и пробил мяч в верхний угол ворот.
Первый гол для Брюгге сделал Мехеле, который высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота Динамо.
Между соперниками ранее было два официальных матча, однако тогда Динамо ни разу не выиграло. Один раз одержал победу футбольный клуб Брюгге, второй матч завершился ничьей.
Юношеская лига УЕФА 2021
Исполнительный комитет УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги из-за пандемии коронавируса и изменения формата проведения матчей.
В частности, это произошло из-за ограничений на путешествия команд, которые затруднили организацию матчей. Таким образом два футбольных клуба сняли с турнира.
В 2020 году уже планировали отложить старт лиги, однако тогда этого не сделали.
Фото: FC Dynamo Kyiv