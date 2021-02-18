Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами Динамо и Брюгге закончился ничьей.

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Беседин.

Запасные игроки: Бойко, Нещерет, Сирота, Сидклей, Караваев, Андриевский, Дуэлунн, Леднев, Шепелев, Ванат, Родригеш, Супряга.

Брюгге: Миньоле, Мехеле, Коссуну, Ангола, Мата, Рикка, Баланта, Вормер, Дирар, Де Кетеларе, Дост, Окереке.

Запасные игроки: Хорват, Фюакала, Игнасе ван дер Бремпт, Ибрагима Брезе Фофана, Максим Де Кейпер, Энгелс, Томас ван ден Кейбус, Юссуф Баджи, Матис Серваис.

Футбольный матч прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Первый гол забил футболист Динамо Виталий Буяльский. Он получил пас возле штрафной, сместился к центру и пробил мяч в верхний угол ворот.

Первый гол для Брюгге сделал Мехеле, который высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота Динамо.

Между соперниками ранее было два официальных матча, однако тогда Динамо ни разу не выиграло. Один раз одержал победу футбольный клуб Брюгге, второй матч завершился ничьей.

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Юношеская лига УЕФА 2021

Исполнительный комитет УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги из-за пандемии коронавируса и изменения формата проведения матчей.

В частности, это произошло из-за ограничений на путешествия команд, которые затруднили организацию матчей. Таким образом два футбольных клуба сняли с турнира.

В 2020 году уже планировали отложить старт лиги, однако тогда этого не сделали.

Фото: FC Dynamo Kyiv