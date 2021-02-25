Брюгге и Динамо Киев сойдутся 25 февраля на стадионе Ян Брейдел в Бельгии в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве в первом матче 1/16 финала Лиги Европы текущего сезона. На НСК Олимпийский игра завершилась ничьей 1:1.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Рюда Вормера. На победу Брюгге принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех бело-синих оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 3.45.

Встречу в Брюгге доверили сербской бригаде арбитров во главе с рефери Срджаном Йовановичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Урош Стойкович и Милан Михайлович. Обязанности четвертого рефери исполнит хорват Фран Йович. Арбитры VAR: Саша Штегеманн (Германия) и Луиш Годиньйо (Португалия).

Текстовая онлайн-трансляция матча Брюгге — Динамо Киев начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.