Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых планирует вызвать на первый сбор команды в 2021 году.

В список вошли 33 исполнителя. Наставник сине-желтых предварительно включил такое большое количество футболистов из-за пандемии коронавируса. Ближе к матчам отбора на ЧМ-2022 их количество скорректируют.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания). Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все — Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все — Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия).

Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все — Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия). Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

В марте у сборной Украины запланированы сразу три матча отбора. Сначала сине-желтые на выезде встретятся с действующими чемпионами мира — французами. Игра пройдет без зрителей 24 марта в Сен-Дени.

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А дальше во Львове команда Шевченко примет 28 марта команду Финляндии, а 31 марта там же встретится со сборной Казахстана.

7 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

По его итогам Украина попала в группу D, где также есть команда Боснии и Герцеговины.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль.