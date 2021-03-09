PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Лига чемпионов-2020/21: календарь и результаты матчей

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

Матч Лиги чемпионов

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте
Лига Европы-2020/21: календарь и результаты матчей

В текущем сезоне Украина на стадии группового этапа была представлена двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо. Обе команды заняли третьи строчки в своих квартетах и продолжили свой путь в Лиге Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.

1/8 финала

16.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона 1:4 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль
17.02.2021
22.00 Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Порту 2:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус
22.00 Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Севилья 2:3 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссия Д
23.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико 0:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси
22.00 Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЛацио 1:4 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария
24.02.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта 0:1 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид
22.00 Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия М 0:2 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити
9.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Боруссия Д _:_ Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Севилья
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ювентус _:_ Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Порту
10.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Ливерпуль _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів РБ Лейпциг
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів ПСЖ _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Барселона
16.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити _:_ Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия М
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівРеал Мадрид _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аталанта
17.03.2021
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчівБавария _:_ Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЛацио
22.00 Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси _:_ Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико

Групповой этап

Группа А

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Бавария 6 5 1 0 18 5 16
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетико 6 2 3 1 7 8 9
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Зальцбург 6 1 1 4 10 17 4
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Локомотив 6 0 3 3 5 10 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетико 0:0 Локомотив
22:00 Бавария 4:0 Атлетико 22:00 Бавария 3:1 Зальцбург
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Локомотив 1:2 Бавария 19:55 Локомотив 1:3 Зальцбург
22:00 Атлетико 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетико 1:1 Бавария
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Локомотив 1:1 Атлетико 22:00 Бавария 2:0 Локомотив
22:00 Зальцбург 2:6 Бавария 22:00 Зальцбург 0:2 Атлетико

Группа В

Команда И П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид 6 3 1 2 11 9 10
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия Менхенгладбах 6 2 2 2 16 9 8
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейШахтер 6 2 2 2 5 12 8
4.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Интер 6 1 3 2 7 9 6
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Реал 2:3 Шахтер 19:55 Боруссия М 4:0 Шахтер
22:00 Интер 2:2 Боруссия М 22:00 Интер 0:2 Реал
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Шахтер 0:0 Интер 19:55 Шахтер 2:0 Реал
22:00 Боруссия М 2:2 Реал 22:00 Боруссия М 2:3 Интер
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Шахтер 0:6 Боруссия М 22:00 Интер 0:0 Шахтер
22:00 Реал 3:2 Интер 22:00 Реал 2:0 Боруссия М

Группа С

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сити 6 5 1 0 13 1 16
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Порту 6 4 1 1 10 3 13
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Олимпиакос Пирей 6 1 0 5 2 10 3
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Марсель 6 1 0 5 2 13 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Олимпиакос 1:0 Марсель 19:55 Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
22:00 Манчестер Сити 3:1 Порту 22:00 Марсель 0:2 Порту
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сити 22:00 Марсель 2:1 Олимпиакос
22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту 0:0 Манчестер Сити
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос 22:00 Манчестер Сити 3:0 Марсель
22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос 0:2 Порту

Группа D

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ливерпуль 6 4 1 1 10 3 13
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Аталанта 6 3 2 1 10 8 11
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аякс 6 2 1 3 7 7 7
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Мидтьюлланн 6 0 2 4 4 13 2
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Аякс 0:1 Ливерпуль 22:00 Аякс 3:1 Мидтьюлланн
22:00 Мидтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ливерпуль 0:2 Аталанта
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ливерпуль 1:0 Аякс
22:00 Ливерпуль 2:0 Мидтьюлланн 22:00 Аталанта 1:1 Мидтьюлланн
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Аталанта 0:5 Ливерпуль 19:55 Аякс 0:1 Аталанта
22:00 Мидтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мидтьюлланн 1:1 Ливерпуль

Группа Е

Команда И П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челси 6 4 2 0 14 2 14
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Севилья 6 4 1 1 9 8 13
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Краснодар 6 1 2 3 6 11 5
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ренн 6 0 1 5 3 11 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар 1:2 Севилья
22:00 Челси 0:0 Севилья 19:55 Ренн 1:2 Челси
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Краснодар 0:4 Челси 22:00 Краснодар 1:0 Ренн
22:00 Севилья 1:0 Ренн 22:00 Севилья 0:4 Челси
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Севилья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн 1:3 Севилья
22:00 Челси 3:0 Ренн 22:00 Челси 1:1 Краснодар

Группа F

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Боруссия Дортмунд 6 4 1 1 12 5 13
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЛацио 6 2 4 0 11 7 10
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Брюгге 6 2 2 2 8 10 8
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Зенит 6 0 1 5 4 13 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Зенит 1:2 Брюгге 22:00 Боруссия Д 3:0 Брюгге
22:00 Лацио 3:1 Боруссия Д 22:00 Лацио 3:1 Зенит
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Боруссия Д 2:0 Зенит 22:00 Боруссия Д 1:1 Лацио
22:00 Брюгге 1:1 Лацио 22:00 Брюгге 3:0 Зенит
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Зенит 1:1 Лацио 19:55 Зенит 1:2 Боруссия Д
22:00 Брюгге 0:3 Боруссия Д 19:55 Лацио 2:2 Брюгге

Группа G

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейЮвентус 6 5 0 1 14 4 15
2. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Барселона 6 5 0 1 16 5 15
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Динамо Киев 6 1 1 4 4 13 4
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Ференцварош 6 0 1 5 5 17 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо 0:4 Барселона
22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус 2:1 Ференцварош
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош 0:3 Барселона
22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус 3:0 Динамо
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона 0:3 Ювентус
22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо 1:0 Ференцварош

Группа H

Команда И П Н П З П О
1. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей ПСЖ 6 4 0 2 13 6 12
2.  Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчейРБ Лейпциг 6 4 0 2 11 12 12
3. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 15 10 9
4. Лига чемпионов 2020/21: расписание и результаты матчей Башакшехир 6 1 0 5 7 18 3
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 РБ Лейпциг 2:0 Башакшехир 22:00 МЮ 4:1 Башакшехир
22:00 ПСЖ 1:2 МЮ 22:00 ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Башакшехир 0:2 ПСЖ 19:55 Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг
22:00 МЮ 5:0 РБ Лейпциг 22:00 МЮ 1:3 ПСЖ
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Башакшехир 2:1 МЮ 22:00 ПСЖ 5:1 Башакшехир
22:00 РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ 22:00 РБ Лейпциг 3:2 МЮ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх