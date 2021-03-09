Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне Украина на стадии группового этапа была представлена двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо. Обе команды заняли третьи строчки в своих квартетах и продолжили свой путь в Лиге Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.

1/8 финала

16.02.2021 22.00 Барселона 1:4 ПСЖ 22.00 РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль 17.02.2021 22.00 Порту 2:1 Ювентус 22.00 Севилья 2:3 Боруссия Д 23.02.2021 22.00 Атлетико 0:1 Челси 22.00 Лацио 1:4 Бавария 24.02.2021 22.00 Аталанта 0:1 Реал Мадрид 22.00 Боруссия М 0:2 Манчестер Сити 9.03.2021 22.00 Боруссия Д _:_ Севилья 22.00 Ювентус _:_ Порту 10.03.2021 22.00 Ливерпуль _:_ РБ Лейпциг 22.00 ПСЖ _:_ Барселона 16.03.2021 22.00 Манчестер Сити _:_ Боруссия М 22.00 Реал Мадрид _:_ Аталанта 17.03.2021 22.00 Бавария _:_ Лацио 22.00 Челси _:_ Атлетико

Групповой этап

Группа А

№ Команда И П Н П З П О 1. Бавария 6 5 1 0 18 5 16 2. Атлетико 6 2 3 1 7 8 9 3. Зальцбург 6 1 1 4 10 17 4 4. Локомотив 6 0 3 3 5 10 3

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетико 0:0 Локомотив 22:00 Бавария 4:0 Атлетико 22:00 Бавария 3:1 Зальцбург 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Локомотив 1:2 Бавария 19:55 Локомотив 1:3 Зальцбург 22:00 Атлетико 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетико 1:1 Бавария 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Локомотив 1:1 Атлетико 22:00 Бавария 2:0 Локомотив 22:00 Зальцбург 2:6 Бавария 22:00 Зальцбург 0:2 Атлетико

Группа В

№ Команда И П Н П З П О 1. Реал Мадрид 6 3 1 2 11 9 10 2. Боруссия Менхенгладбах 6 2 2 2 16 9 8 3. Шахтер 6 2 2 2 5 12 8 4. Интер 6 1 3 2 7 9 6

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 19:55 Реал 2:3 Шахтер 19:55 Боруссия М 4:0 Шахтер 22:00 Интер 2:2 Боруссия М 22:00 Интер 0:2 Реал 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 19:55 Шахтер 0:0 Интер 19:55 Шахтер 2:0 Реал 22:00 Боруссия М 2:2 Реал 22:00 Боруссия М 2:3 Интер 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 19:55 Шахтер 0:6 Боруссия М 22:00 Интер 0:0 Шахтер 22:00 Реал 3:2 Интер 22:00 Реал 2:0 Боруссия М

Группа С

№ Команда И П Н П З П О 1. Манчестер Сити 6 5 1 0 13 1 16 2. Порту 6 4 1 1 10 3 13 3. Олимпиакос Пирей 6 1 0 5 2 10 3 4. Марсель 6 1 0 5 2 13 3

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Олимпиакос 1:0 Марсель 19:55 Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити 22:00 Манчестер Сити 3:1 Порту 22:00 Марсель 0:2 Порту 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сити 22:00 Марсель 2:1 Олимпиакос 22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту 0:0 Манчестер Сити 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос 22:00 Манчестер Сити 3:0 Марсель 22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос 0:2 Порту

Группа D

№ Команда И П Н П З П О 1. Ливерпуль 6 4 1 1 10 3 13 2. Аталанта 6 3 2 1 10 8 11 3. Аякс 6 2 1 3 7 7 7 4. Мидтьюлланн 6 0 2 4 4 13 2

1 тур. 21.10 4 тур. 25.11 22:00 Аякс 0:1 Ливерпуль 22:00 Аякс 3:1 Мидтьюлланн 22:00 Мидтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ливерпуль 0:2 Аталанта 2 тур. 27.10 5 тур. 1.12 22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ливерпуль 1:0 Аякс 22:00 Ливерпуль 2:0 Мидтьюлланн 22:00 Аталанта 1:1 Мидтьюлланн 3 тур. 3.11 6 тур. 9.12 22:00 Аталанта 0:5 Ливерпуль 19:55 Аякс 0:1 Аталанта 22:00 Мидтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мидтьюлланн 1:1 Ливерпуль

Группа Е

№ Команда И П Н П З П О 1. Челси 6 4 2 0 14 2 14 2. Севилья 6 4 1 1 9 8 13 3. Краснодар 6 1 2 3 6 11 5 4. Ренн 6 0 1 5 3 11 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар 1:2 Севилья 22:00 Челси 0:0 Севилья 19:55 Ренн 1:2 Челси 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 19:55 Краснодар 0:4 Челси 22:00 Краснодар 1:0 Ренн 22:00 Севилья 1:0 Ренн 22:00 Севилья 0:4 Челси 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Севилья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн 1:3 Севилья 22:00 Челси 3:0 Ренн 22:00 Челси 1:1 Краснодар

Группа F

№ Команда И П Н П З П О 1. Боруссия Дортмунд 6 4 1 1 12 5 13 2. Лацио 6 2 4 0 11 7 10 3. Брюгге 6 2 2 2 8 10 8 4. Зенит 6 0 1 5 4 13 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Зенит 1:2 Брюгге 22:00 Боруссия Д 3:0 Брюгге 22:00 Лацио 3:1 Боруссия Д 22:00 Лацио 3:1 Зенит 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Боруссия Д 2:0 Зенит 22:00 Боруссия Д 1:1 Лацио 22:00 Брюгге 1:1 Лацио 22:00 Брюгге 3:0 Зенит 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 19:55 Зенит 1:1 Лацио 19:55 Зенит 1:2 Боруссия Д 22:00 Брюгге 0:3 Боруссия Д 19:55 Лацио 2:2 Брюгге

Группа G

№ Команда И П Н П З П О 1. Ювентус 6 5 0 1 14 4 15 2. Барселона 6 5 0 1 16 5 15 3. Динамо Киев 6 1 1 4 4 13 4 4. Ференцварош 6 0 1 5 5 17 1

1 тур. 20.10 4 тур. 24.11 19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо 0:4 Барселона 22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус 2:1 Ференцварош 2 тур. 28.10 5 тур. 2.12 22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош 0:3 Барселона 22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус 3:0 Динамо 3 тур. 4.11 6 тур. 8.12 22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона 0:3 Ювентус 22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо 1:0 Ференцварош

Группа H

№ Команда И П Н П З П О 1. ПСЖ 6 4 0 2 13 6 12 2. РБ Лейпциг 6 4 0 2 11 12 12 3. Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 15 10 9 4. Башакшехир 6 1 0 5 7 18 3