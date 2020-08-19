Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20 стартовала 17 сентября.
По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, вышли в 1/8 финала ЛЧ и продолжили борьбу за главный клубный трофей Европы, а те, которые заняли третье место попали в 1/16 финала Лиги Европы.
Читайте: Лига Европы-2019/20: календарь и результаты матчей
Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий Шахтер по итогам группового этапа не сумел пробиться в плей-офф и попал в Лигу Европы.
После длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, УЕФА принял решение доиграть остаток турнира, начиная со стадии 1/4 финала, в формате Финала восьми в Лиссабоне (Португалия). В каждой паре победитель будет определяться по итогам одной встречи.
Финальный матч состоится 23 августа 2020 года на Эштадиу да Луж в Лиссабоне.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2019/20.
Финал
Лиссабон. Эштадиу да Луж
|23.08.2020
|22.00
|?
|_:_
|?
1/2 финала
|18.08.2020
|22.00
|РБ Лейпциг
|0:3
|ПСЖ
|19.08.2020
|22.00
|Лион
|_:_
|Бавария
1/4 финала
|12.08.2020
|22.00
|Аталанта
|1:2
|ПСЖ
|13.08.2020
|22.00
|РБ Лейпциг
|2:1
|Атлетико
|14.08.2020
|22.00
|Барселона
|2:8
|Бавария
|15.08.2020
|22.00
|Манчестер Сити
|1:3
|Лион
1/8 финала
Групповой етап
Группа А
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|17
|2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|11
|3.
|Брюгге
|6
|0
|3
|3
|4
|12
|3
|4.
|Галатасарай
|6
|0
|2
|4
|1
|14
|2
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Брюгге
|0:0
|Галатасарай
|22:00
|ПСЖ
|1:0
|Брюгге
|22:00
|ПСЖ
|3:0
|Реал
|22:00
|Реал
|6:0
|Галатасарай
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Реал
|1:1
|Брюгге
|19:55
|Галатасарай
|1:1
|Брюгге
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|ПСЖ
|22:00
|Реал
|2:2
|ПСЖ
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Брюгге
|0:5
|ПСЖ
|22:00
|Брюгге
|1:3
|Реал
|22:00
|Галатасарай
|0:1
|Реал
|22:00
|ПСЖ
|5:0
|Галатасарай
Группа B
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|24
|5
|18
|2.
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|18
|14
|10
|3.
|Олимпиакос
|6
|1
|1
|4
|8
|14
|4
|4.
|Црвена Звезда
|6
|1
|0
|5
|3
|20
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Олимпиакос
|2:2
|Тоттенхэм
|19:55
|Бавария
|2:0
|Олимпиакос
|22:00
|Бавария
|3:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Црвена Звезда
|0:4
|Тоттенхэм
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Тоттенхэм
|2:7
|Бавария
|19:55
|Тоттенхэм
|4:2
|Олимпиакос
|22:00
|Црвена Звезда
|3:1
|Олимпиакос
|22:00
|Црвена Звезда
|0:6
|Бавария
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Олимпиакос
|2:3
|Бавария
|22:00
|Бавария
|3:1
|Тоттенхэм
|22:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Црвена Звезда
|22:00
|Олимпиакос
|1:0
|Црвена Звезда
Группа С
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|16
|4
|14
|2.
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|8
|12
|7
|3.
|Шахтер Донецк
|6
|1
|3
|2
|8
|13
|6
|4.
|Динамо Загреб
|6
|1
|2
|3
|10
|13
|5
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Динамо
|4:0
|Аталанта
|22:00
|Динамо
|3:3
|Шахтер
|22:00
|Шахтер
|0:3
|Ман.Сити
|22:00
|Аталанта
|1:1
|Ман.Сити
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|19:55
|Аталанта
|1:2
|Шахтер
|22:00
|Аталанта
|2:0
|Динамо
|22:00
|Ман.Сити
|2:0
|Динамо
|22:00
|Ман.Сити
|1:1
|Шахтер
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Шахтер
|2:2
|Динамо
|19:55
|Шахтер
|0:3
|Аталанта
|22:00
|Ман.Сити
|5:1
|Аталанта
|19:55
|Динамо
|1:4
|Ман.Сити
Группа D
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12
|4
|16
|2.
|Атлетико
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5
|9
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4
|11
|3
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Атлетико
|2:2
|Ювентус
|19:55
|Локомотив
|1:2
|Ювентус
|22:00
|Байер
|1:2
|Локомотив
|22:00
|Байер
|2:1
|Атлетико
|2 тур. 1.10
|5 тур. 26.11
|22:00
|Локомотив
|0:2
|Атлетико
|19:55
|Локомотив
|0:2
|Байер
|22:00
|Ювентус
|3:0
|Байер
|22:00
|Ювентус
|1:0
|Атлетико
|3 тур. 22.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Атлетико
|1:0
|Байер
|22:00
|Атлетико
|2:0
|Локомотив
|22:00
|Ювентус
|2:1
|Локомотив
|22:00
|Байер
|0:2
|Ювентус
Группа E
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ливерпуль
|6
|4
|1
|1
|13
|8
|13
|2.
|Наполи
|6
|3
|3
|0
|11
|4
|12
|3.
|Зальцбург
|6
|2
|1
|3
|16
|13
|7
|4.
|Генк
|6
|0
|1
|5
|5
|20
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Зальцбург
|6:2
|Генк
|22:00
|Ливерпуль
|2:1
|Генк
|22:00
|Наполи
|2:0
|Ливерпуль
|22:00
|Наполи
|1:1
|Зальцбург
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Генк
|0:0
|Наполи
|22:00
|Генк
|1:4
|Зальцбург
|22:00
|Ливерпуль
|4:3
|Зальцбург
|22:00
|Ливерпуль
|1:1
|Наполи
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Генк
|1:4
|Ливерпуль
|19:55
|Зальцбург
|0:2
|Ливерпуль
|22:00
|Зальцбург
|2:3
|Наполи
|19:55
|Наполи
|4:0
|Генк
Группа F
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|6
|4
|2
|0
|9
|4
|14
|2.
|Боруссия Дортмунд
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|10
|3.
|Интер
|6
|2
|1
|3
|10
|9
|7
|4.
|Славия Прага
|6
|0
|2
|4
|4
|10
|2
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Боруссия Д
|0:0
|Барселона
|19:55
|Барселона
|0:0
|Славия
|22:00
|Интер
|1:1
|Славия
|22:00
|Боруссия Д
|3:2
|Интер
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Славия
|0:2
|Боруссия Д
|22:00
|Барселона
|3:1
|Боруссия Д
|22:00
|Барселона
|2:1
|Интер
|22:00
|Славия
|1:3
|Интер
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|22:00
|Интер
|2:0
|Боруссия Д
|22:00
|Боруссия Д
|2:1
|Славия
|22:00
|Славия
|1:2
|Барселона
|22:00
|Интер
|1:2
|Барселона
Группа G
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Лейпциг
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|11
|2.
|Лион
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|8
|3.
|Бенфика
|6
|2
|1
|3
|10
|11
|7
|4.
|Зенит
|6
|2
|1
|3
|7
|9
|7
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Бенфика
|1:2
|Лецпциг
|19:55
|Зенит
|0:2
|Лейпциг
|22:00
|Лион
|1:1
|Зенит
|22:00
|Лион
|3:1
|Бенфика
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Зенит
|3:1
|Бенфика
|19:55
|Зенит
|2:0
|Лион
|22:00
|Лейпциг
|0:2
|Лион
|22:00
|Лейпциг
|2:2
|Бенфика
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Лейпциг
|2:1
|Зенит
|22:00
|Бенфика
|3:0
|Зенит
|22:00
|Бенфика
|2:1
|Лион
|22:00
|Лион
|2:2
|Лейпциг
Группа H
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Валенсия
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|11
|2.
|Челси
|6
|3
|2
|1
|11
|9
|11
|3.
|Аякс
|6
|3
|1
|2
|12
|6
|10
|4.
|Лилль
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|1
|1 тур. 17.09
|4 тур. 5.11
|22:00
|Аякс
|3:0
|Лилль
|22:00
|Валенсия
|4:1
|Лилль
|22:00
|Челси
|0:1
|Валенсия
|22:00
|Челси
|4:4
|Аякс
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Валенсия
|0:3
|Аякс
|19:55
|Валенсия
|2:2
|Челси
|22:00
|Лилль
|1:2
|Челси
|22:00
|Лилль
|0:2
|Аякс
|3 тур. 23.10
|6 тур. 10.12
|19:55
|Аякс
|0:1
|Челси
|22:00
|Аякс
|0:1
|Валенсия
|22:00
|Лилль
|1:1
|Валенсия
|22:00
|Челси
|2:1
|Лилль