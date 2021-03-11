10 марта состоялся ответный матч раунда плей-офф в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Французский клуб Пари Сен-Жермен принимал дома каталонскую Барселону.

Встреча прошла в Париже на стадионе Парк де Пренс и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева — Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен) уверенно переиграл Марк-Андре Тер Штегена, мощно пробив пенальти в левый верхний угол.

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Однако барселонцы решили не отставать — вскоре Лионель Месси принял мяч и пробил в тот же левый верхний угол, однако теперь мяч попал в ворота соперника.

Несмотря на то, что команды расписали в этом матче ничью, по итогам двух матчей 5:2 в пользу французов, ПСЖ вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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Состав команд

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Кюрзава, Гуйе, Верратти, Паредес, Дракслер, Мбаппе, Икарди.

Запасные: Рико, Керер, Ди Мария, Рафинья, Данилу, Эррера, Диалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мишю, Сарабия.

Барселона: тер Штеген, Дест, Лангле, Альба, Мингеса, де Йонг, Бускетс, Педри, Гризманн, Месси, Дембеле.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Тринкан, Фернандес, Юмтити, Фирпо, Мориба, де ла Фуэнте, Пьянич, Брайтвайт.

Лига чемпионов-2020/2021

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стартовала позже, чем планировалось. Первая игра между футбольными командами прошла 20 октября 2020 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса и карантинных противоэпидемических ограничений.

Согласно регламенту, клубы, занявшие первое и второе места, выйдут в 1/8 финала турнира. Также они будут бороться за главный клубный трофей Европы. В то же время команды, занявшие третье место, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Завершающий футбольный матч пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле, самом большом городе Турции, на стадионе Ататюрк, который может вместить более 75 тыс. зрителей.