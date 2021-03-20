Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за границы

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио решили, что игры будут проводиться без зрителей из-за границы. Причина этого — пандемии коронавируса.

Правительство Японии ранее пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно, учитывая угрозу распространения вируса.

Также известно, что японские власти не пустят на Олимпийский игры иностранных волонтеров.

В Японии опасаются распространения коронавируса и его новых штаммов.

Запреты во время Олимпиады

Среди запретов во время Олимпийских игр — секс. Для спортсменов введут своеобразный кодекс поведения, который будет включать запрет физических контактов, разговоры на повышенных тонах и обязательное ношение масок, кроме как во время тренировок или соревнований.

В марте 2020 года стало известно, что МОК и правительство Японии приняли решение перенести Олимпийские игры на 2021 год. Новые даты Олимпиады — с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: Kyodo News