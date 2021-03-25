Франция — Украина — 1:1

Франция: Льорис, Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар, Мбаппе (Марсьяль, 77), Рабио, Канте, Коман (Дембеле, 63), Жиру (Погба, 63), Гризманн.

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Сидорчук (Коваленко, 79), Зинченко, Малиновский, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 72).

Голы: Гризманн, 19 — Кимпембе, 57 (ав.)

Сборная Украины встречалась с командой Франции в первом матче отбора к чемпионату мира 2022 года в группе D. Встреча прошла во французском Сен-Дени на стадионе Стад де Франс и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Антуан Гризманн, выиграв борьбу у Александра Зинченко, который вывел сине-желтых на игру впервые с капитанской повязкой.

Антуан попал в дальний угол ворот Георгия Бущана, эффектно закрутив мяч. Впрочем, перед развитием атаки в офсайде оказался Бенжамен Павар, но арбитры этого не заметили, а в матчах отбора не используется технология VAR.

Сине-желтым удалось сравнять во втором тайме. Александр Караваев сыграл на опережение против Килиана Мбаппе на фланге и отпасовал в центр на Сергея Сидорчука, который в касание пробил, но мяч рикошетом от Преснела Кимпембе закатился в ворота Уго Льориса.

В другом матче группы D Финляндия разошлась ничьей 2:2 с Боснией и Герцеговиной.

В следующем туре сборная Украины примет Финляндию в Киеве 28 марта, а французы сыграют с командой Казахстана.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Украина, где собрали самые интересные моменты встречи.