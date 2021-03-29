Украина — Финляндия — 1:1

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Макаренко, Зинченко, Малиновский, Зубков, Яремчук.

Финляндия: Йоронен, Араюри, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О’Шонесси, Райтала, Тойвио, Шуллер, Пукки.

Голы: Мораес, 80 — Пукки, 89 (пен.)

Сборная Украины принимала команду Финляндии во втором матче группового отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Жуниор Мораес, для которого это дебютный гол в футболке сборной. Сначала Марлос отпасовал вперед на Караваева, а тот прострелил в центр во вратарской, где Мораес ударом в касание отправил мяч в ворота.

Однако в концовке встречи финны сумели сравнить. На 88-й минуте Виталий Миколенко сфолил в своем штрафном на Теэму Пукки и арбитр без раздумья указал на точку и удалил украинца с поля. Пенальти уверенно реализовал Пукки.

После второго матча ситуация в группе D следующая: Франция (4) первая, следом идет Финляндия (2) и Украина (2) третья.

Следующий матч сине-желтые проведут против Казахстана в Киеве 31 марта.

Факты ICTV также провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Финляндия, где собрали все самые интересные моменты встречи.